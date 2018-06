Sára Saudková: Nepřeju si Janovu smrt, nejsem šílenec

"Já se obávám, že Jeníček říká cokoliv, jenom aby to bylo zajímavé a aby to hezky řachlo. Ale nic takového si nepřeju, proč bych si to přála, copak jsem šílenec?" řekla Saudková pro iDNES.cz

Sára Saudková

V létě Jan Saudek zvítězil v soudní při se synem Samuelem. Po pěti letech právních tahanic se může dostat ke svým financím. Fotograf tvrdil, že syn s přítelkyní jej neprávem odstavili od veškerých peněz.

Jan Saudek

Samuel Saudek, který vlastní licenci na otcovu dosavadní práci, se mu rozhodl znemožnit přístup k penězům, protože údajně příliš rozhazoval. Jan Saudek po soudu prohlásil, že jeho bývalá partnerka se Samuelem čekají jen na to, až zemře. Saudková ale tvrdí, že žádná válka mezi otcem a synem údajně není.

"Nedívejte se na to, že je to nějaká vendeta. Oni spolu hoši velmi dobře vycházejí," řekla fotografka.

Sára Saudková žije se Samuelem a mají spolu čtyři děti. Péči o rodinu zvládá, ale jak přiznala, nemá čas odpočívat. "Já na dovolené chřadnu. Dokonce chřadnu i v létě," prozradila.

Sára Saudková a Samuel Saudek Fotograf Jan Saudek, jeho partnerka, novinářka Pavla Hodková a jejich syn Matěj

Fotograf Jan Saudek aktuálně žije s přítelkyní Pavlou Hodkovou, se kterou má dvě děti. Jinak má ale údajně dvanáct potomků, hodně vnuků a dokonce i jednoho pravnuka. Měsíčně prý jen za alimenty utratí sto tisíc korun.