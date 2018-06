Sára Saudková čeká třetí dítě

"Jsem opět těhotná, je dokonce už v pátém měsíci. A jak právě ukázal ultrazvuk, bude to kluk. Já jsem teď jako rozjetá mašina, tak dokud to jde mít další dítě, jsem pro. Navíc jsem si řekla, do třetice všeho dobrého," prozradila osmatřicetiletá Saudková.

Sára má radost z obou dětí a rodinu chtěla ještě zvětšit. "Mně imponuje taková smečka mláďat, líbí se mi velká rodina. Samozřejmě jsem občas mívala různé chůvičky, které přišly a postaraly se, když bylo potřeba. Teď si ale děti hodně střídáme s jejich otcem, se Samem, a je to tak lepší, že si je vychováváme podle sebe a také je podle sebe rozmazlujeme," svěřila se.

Jako fotografka zaznamenala také tvůrčí úspěchy. Výstavy jejich snímků zaujaly doma i v zahraničí. Ve své práci chce dále pokračovat. "Rozhodně jsem nepřestala kvůli dětem fotografovat a ani kvůli dalšímu potomkovi nepřestanu. Děti pro mne nejsou překážkou k práci," dodala.