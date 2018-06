Sara Sandeva našla lásku v náručí už druhého fotbalisty

Sara Sandeva už pár měsíců randí s fotbalistou pražské Slávie Janem Sýkorou (23). Herečka říká, že si ji musel nejen najít, ale i získat. „Já jsem vlastně byla v určitém stadiu, kdy jsem si říkala, že opravdu nepotřebuju vztah. Chtěla jsem se soustředit na herectví a najednou přišel on,“ přiznala Sandeva.



S fotbalisty už má brunetka své zkušenosti. Před rokem totiž její srdce patřilo talentovanému útočníkovi Ajaxu Václavu Černému (20). Důvody rozchodu herečka prozradit nechtěla, protože prý o svém soukromí nerada mluví.



Naposledy se ruku v ruce se svým novým přítelem objevila na premiéře pohádky Čertoviny, kde ztvárnila jednu z hlavních rolí. „Pro mě je velká čest, že mi Zdeněk Troška dal roli Marušky, protože je to pohádka podobná Princezně ze Mlejna a na té jsem vyrůstala,“ vysvětluje. „Já jsem si hrála na Elišku furt a teď najednou jsem měla scénář v ruce od režiséra té pohádky a ještě mi dal podobnou roli.“

Spousta hereček by ráda hrála dynamické, vážné nebo emancipované ženy. Sara Sandeva říká, že je v tomhle jiná. Navíc hraní v pohádkách bere jako velkou odpovědnost, protože se lidé k nim budou vracet o svátcích. „Najednou si člověk uvědomí, že točíme něco, co tu bude za deset, dvacet, padesát let,“ prohlásila.

A říká herečce něco tréma? Asi největší strach prý měla z natáčení intimních scén v jednom z filmů. „Bylo to s Patrikem Děrgelem ve filmu Muzzikanti. Strašně jsem se toho bála, klepala jsem se před natáčením. Ale nakonec to bylo úplně v pohodě. Je to totiž jenom o domluvě těch dvou lidí na place,“ dodala.