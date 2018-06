Leslie z Teorie velkého třesku: Že jsem lesba, jsem poznala s Leonardem

"Myslela jsem, že je děsně roztomilý a úplně jsme se do něj zamilovala," řekla herečka v televizní show The Talk.

Když spolu ovšem začali chodit, uvědomila si, že má radši ženy a začala mít deprese. Její tehdejší přítel to však vzal úplně v pohodě. Gilbertová pak začala chodit s o 18 let starší známou ženou, ale ke své orientaci se nepřiznala.

"Nikdo v show o tom roky nevěděl a Johnny udržel naše tajemství po celou dobu. Vždycky jsem se cítila tak vyděšená. Co by se stalo, kdyby to vyšlo najevo? Mohla bych přijít o svou kariéru?" prozradila herečka, které s coming outem pomohl právě Galecki.

"Samozřejmě, že tě miluji a myslím, že je to opravdu důležité. Jsem na tebe pyšný. Jestli chceš, budu tam a budu tě držet za ruku," řekl jí tenkrát.

Sara Gilbertová, která v Teorii velkého třesku hrála občasnou milenku Leonarda Leslie Winkleovou, je nyní zasnoubená se hudebnicí Lindou Perry.

Johnny Galecki alias seriálový Leonad Hofstadter později chodil s další kolegyní Kaley Cuoco, která v Teorii velkého třesku hraje Penny.