Sanny: Táťána je zajímavá, ale nejsem na blondýny

Dvě dívky, které nemají vůbec nic společného, by se v životě zřejmě nikdy nepotkaly: Dlouhovlasá dokonalá blondýna a mohutná lesba Sanny s vlasy na ježka. Přesto se jejich osudy střetly právě v redakci iDNES, kam obě přišly v úterý na on-line rozhovor se čtenáři.

Taťána působí, jako by o svém vítězství nikdy ani na vteřinu nezapochybovala. A že je krásná a štíhlá, zatímco Sanny je pořádný kus ženské, která váží třikrát tolik než novopečená miss? "Na vzhledu vůbec nezáleží," tvrdí Táťána s přehledem krasavice.

Zatímco miss odpovídá pokaždé jako u maturity, Sanny je přirozeně svá. Z vily se jí nejvíc stýská po Marii, které bude posílat hlasy. Na druhou stranu je ráda, že je venku. "Kdybych věděla, co všechno nastane a co mě čeká, tak bych si to hodně rozmýšlela, ale možná bych do toho šla stejně.

* Sobotní večer Vám změnil život. Dovedete si představit jak?



Sanny: Cítím, že se změnil, ale zatím jen dávám rozhovory a teprve časem přijdu na to, jak se vlastně změnil.

Taťána: Doufám, že mi titul přinese spoustu zajímavých kontaktů a nabídek. Doma i v zahraničí. Školu doufám zvládnu díky individuálnímu studijnímu plánu.

* Jaké máte představy o nejbližší budoucnosti?

Sanny: Uvítala bych nabídky na moderování, bavilo by mě pracovat v rádiu. O konkrétních nabídkách ví víc moje maminka, ale věřím, že určitě už nějaké jsou.

Taťána: Titul není jen o modelingu a o reprezentaci. Mám v hlavě pár charitativních projektů, k někomu se určitě připojím. Nechte se překvapit.

* Sledovala jste někdy soutěž miss a jak se Vám Taťána líbí?

Sanny: Miss ale moc nesleduji, abych se přiznala. Párkrát jsem snad volbu někdy jen tak ´problikla´. Setkání s Táťánou bylo příjemné. Je zajímavá, i když já nejsem na blondýnky. :-)

* Sledujete v televizi reality show?

Taťána: Vloni jsem byla pryč v zahraničí, právě když VyVolení začali. Nechytla jsem začátek, a tak jsem to už potom nesledovala. A teď jsem se připravovala na miss. Pořád jsme trénovaly volné disciplíny a na televizi jsem prakticky neměla čas. Kromě toho si myslím, že i kdybych čas měla, raději si budu číst, nebo se věnovat jiným koníčkům, než je televize.

