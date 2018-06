Sanny se vrátila ke Štěpánce a bude pracovat na benzince

"Znovu jsem se ke Štěpánce vrátila, protože bez sebe nemůžeme prostě být. Jste první, kdo to ví," řekla zamilovaná Sanny. "Ještě spolu nebydlíme, ale to už je jen otázka pár dní. A jestli si mě Štěpánka vezme? To se zeptejte raději jí!"

Sanny rozvěž prozradila, že od února konečně nastupuje do práce. "Budu dělat tady blízko na benzince," poodhrnula svou budoucnost korpulentní účastnice druhé řady reality show Vyvolení a opět se vrátila ke sledování zápasu.

Rvačka na ledě, hokejista v plamenech

Na ledě bylo opravdu veselo - týmy se do sebe pustily a létaly vzduchem hokejky, přilby a oblečení. Martina Dejdara držel soupeř za nohu a nechtěl ho pustit. DJ Uwu jeho protivník zase svlékl z jeho parádního dresu. A aby toho nebylo ještě dost, tak se na ledě objevil hokejista v plamenech!



Naštěstí to bylo jen zpestření pro diváky, které si hokejisté na charitativní utkání připravili. Tým HC Olymp vznikl kvůli natáčení seriálu Poslední sezóna a určitě hned tak neskončí. Za klub celebrit a osobností hraje spousta zajímavých osobností. Například syn režiséra Miloše Formana - Petr, herci Jirka Mádl, Jan Révai a nebo DJ Uwa. Samozřejmě nechybí Martin Dejdar, který ztvárnil v seriálu Poslední sezóna hlavní roli.

Dejdar změnil nedávno svou image - nechal si totiž narůst plnovous, ve kterém vypadá mnohem starší. Ale je to jen kvůli seriálu - točí se totiž další pokračování Zdivočelé země.