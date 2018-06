Sanny: Se Štěpánkou do toho určitě půjdem

Odpovědi Sanny najdete ZDE

Jednadvacetiletá polykačka ohňů, která byla podle mnohých jednou z kandidátek na absolutní vítězství druhé řady VyVolených, vydržela ve vile celkem 35 dní.

V sobotním Duelu ji podpořilo 46 315 diváků. Za normálních okolností by to stačilo, ale to by nesmělo jejího soupeře Tonyho podpořit jednou tolik hlasujících. Na jeho kontě se sešlo celkem 98 291 tisíc hlasů.

Kdyby prý Sanny Tonyho porazila, byla by moc zvědavá na pravou tvář Martina. "Bylo by to hodně zajímavý, protože by se možná začal konečně projevovat takovej, jakej doopravdy je. Myslím si, že to co tam Martin předvádí, není přímo z něj," míní exVyVolená.

Venku Sandře držela palce kromě rodiny také přítelkyně Štěpánka. Sanny velmi potěšilo, že za tu dobu, co byla ve vile, poslanci schválili zákon o registrovaném partnerství. "Dozvěděla jsem se to a určitě do toho půjdem. Se Štěpánkou jsme se o tom bavily už několik měsíců zpátky a jsem strašně moc ráda, že už to konečně prošlo."