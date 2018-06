Sanny: Můj strýc mne ve dvanácti znásilnil

FOTOGRAFIE ZDE

Už to vypadalo, že se úterní sestřih moc nepovedl a slepoval se z nezajímavých kousků, aby bylo co vysílat. Duel byl ale celkem napínavý, i když výsledky se daly už také dlouho tušit. Lůca a Jakub dostali pět palců a až Pity rozhodl, že zelený šátek zůstane Lůce. Sám jí dal na tabuli palec a názor nemění.

Jinak VyVolení řešili na zahradě jakýsi logický úkol, který naprosto nechápali, a jen zmateně pobíhali sem a tam. Nuda nad nudu.

Zase se opakovaly kanadské žertíky - tentokrát se ale tajně hrálo na skřítky pomocníčky a škodiče (Tony, Sanny, Jakub, Petr a Pity). Škodit se většina rozhodla Daně, která se dost vytočila a udělal rodeo. "Už mě to se.... Tys mi tam nalila sůl - do tý coly. Sanny, já to viděla," řvala po všech. Karolína to lakonicky vystihla: "Tady je to jako ve cvokhauzu!"

Ale pak to začalo. Tony udělal "kotel" mojita a to opět rozvázalo VV jazyk. Někteří sice nepili, protože berou prášky, ale povídavá je také dostala. Karin srazil hodně rozvod rodičů, ale to byl jenom rozjezd na začátek. Mnozí tahali opravdu kostlivce ze skříně.

"Od dětství jsem nevycházela se strýcem. Můžu teď říct, díky bohu, že už je po smrti. Ve dvanácti mě znásilnil, brutálně," svěřila se Sanny a dost jí to rozsypalo. Pak ale nastoupil Martin s dalším hororem: "Štve mě, že když jsem nevěděl, že táta umře a máma volala z Německa a dávala mi ho k telefonu, tak jsem ho odmít. Chtěl jsem mu zavolat druhej den, ale už umřel," hystericky ze sebe soukal. Se smrtí přišla i Marcy: "Když umřel děda, tak mě naštval, protože si nedával pozor a já jsem si ho přece ještě mohla čas užívat."

Nakonec vyklopila Marie svoji závislost na drogách. Už tedy vědí i to, co my venku. "Když to máma zjistila, přišla za mnou do pokoje a já jí poslala do pí... Muselo to bejt hrozný, když něco rodiče zjistí a nemůžou pomoct," zpytovala svědomí. Venku ještě přiznala, jak zhubla o dvacet kilogramů a začala pít. Nějaký chytrák ze štábu pak pustil ne zrovna veselou hudbu. "No fajn. Nám tady začnete hrát oběšeneckej song a já si dám rovnou plynovou ...," rozčilovala se Karolína. V pleťové masce vypadala jako zoombie. Zase jednou pořádný masakr emocí.