Sanny chce vyhrát, do Duelu vezme Danu

"Není to taktika, prostě to tak cítím," dušovala se nakonec. Jenomže kdo by tomu věřil?

Předtím totiž nečekaně otevřeně probrala jednoho po druhém. "Z tebe se mi dělá zle," řekla tajnému agentovi Tomášovi, výhrady měla i k Marcy, které dala v úterý palec. Ani Jakuba, narozdíl od Martina, zrovna nemiluje.

K Petrovi a jeho Danče ale výhrady v podstatě neměla. "Snad jen, že jste jak dvě štěňátka. Co udělá jedno, hned musí dělat i druhé." Žádná zásadní výtka a najednou blesk z čistého nebe: Zelený šátek pro Danu, která se z toho šoku rozbrečela.

Nebyly to ale zdaleka první slzy, které divák ten večer viděl. Brečela i Karolína, brečela Marie a brečela i Sanny. Jestli však někoho něco ze čtvrtečního dílu dojalo, pak záznam momentu, kdy se všichni spojili proti Plutovi.

Stalo se to, když se přiznal, že mezi Petra a Danu se vmísil kvůli splnění úkolu. V ten moment se na něj ostatní sesypali jako hysterický dav a kázali morálku. "Kdybys dostal za úkol Danu -píp-, tak bys to udělal? Já jsem s Tebou skončil," vedl řeč Tony, jakoby byla Dana nafukovací matračka. - více zde

Chudák Pluto měl pak ve Zpovědnici slzy na krajíčku. "Cítím se strašně. Přišel jsem o několik kamarádů," přiznal a pak úplně sám zpytoval svědomí v ložnici. Když štáb pustil ostatním záběr z ložnice na obrazovku v obýváku, začaly se holky nenápadně trousit do ložnice pro věci. "Drž se," cedily slova směrem k truchlícímu Plutovi.

Sanny si svou soupeřku do Duelu vybrala vskutku mazaně. Chce se do vily vrátit, chce vyhrát a vsadila na to, že diváci netouží po idylce o dvou zamilovaných. Zřejmě věří, že pro ně bude pro ně zajímavější Petr - nešťastný mladík truchlící ve vile po ztracené lásce, který by mohl skončit v neméně láskyplné náruči pohotové utěšitelky. Dají diváci před půvabnou Danou přednost bizarní Sanny?