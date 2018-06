Tajemství Pogodové: obličej jí hyzdil hemangiom o velikosti mandarinky

Když se Sandra Pogodová narodila, na obličeji měla malou tečku připomínající bradavici. Lékaři tehdy rodiče uklidňovali, že jde o celkem častý jev, který postupně sám zmizí. Optimisticky znějící prognózy se však nenaplnily.

"Co vím z vyprávění, ve třech měsících se boule hodně zvětšila a nikdo nevěděl, co se stane. Naši si tehdy vyslechli, že se boule sama vstřebá, ale nic takového se nestalo. K operaci se nakonec doktoři rozhodli až v mých třech letech," vzpomíná Sandra Pogodová.

Sandra Pogodová na archivní fotografii s maminkou.

S operací doktoři váhali i proto, že nevěděli, jestli hemangiom nezasahuje i kost. Na sále by totiž hrozily vážné zdravotní problémy, které by v nejhorším mohly skončit velkým krvácením.

"Operace tehdy dopadla dobře, i když trvala neuvěřitelných šest hodin. Bohužel pro mě měla estetický dopad, protože jsem si jednou zajela rukou pod obvazy a přetrhala si stehy. To způsobilo, že se mi později udělala výrazná jizva. Aspoň že maminka jizvy hodně ošetřovala mastičkami, takže to nebylo úplně nejhorší," doplňuje.

I když je dnes následek operace na čele známé herečky nepatrný, v pubertě prožívala peklo. "Hrozně mi to samozřejmě vadilo. Pořád jsem nosila ofiny, aby to nebylo vidět. Vzpomínám si, jak už jsem nesnášela i vítr, když mi vlasy rozcuchal. Všechno bylo samozřejmě způsobeno tím, že jsem problém vnímala intenzivněji než kdokoliv z mého okolí. Dnes se tomu směju," vypraví s odstupem času.

Jizva Sandry Pogodové byla viditelná ve filmu Doktor od Jezera hrochů.

Prodělaný zákrok ale Sandře Pogodové coby herečce výraznější problémy nepůsobí. Jak je ostatně patrné i během natáčení nováckého sitcomu Helena, vše dokonale zakryje make-up. "Na place mi to nikdy výrazně nevadilo. V civilu tu neřeším vůbec. A to hlavně od doby, co jsem si jednou vyslechla, že je ta jizva vlastně sexy," uzavírá se smíchem rodačka z Olomouce.