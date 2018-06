Jsem ve věku, kdy bych s dětmi neměla otálet, říká Sandra Parmová

Máte nového partnera. Jak si to užíváte?

Jsme teď spolu nějakých pár měsíců a opravdu můžu říct, že jsem zažila léto lásky, protože to bylo strašně pěkné. Jezdili jsme na výlety, seznamovali se s rodiči, jednoho nebo druhého, s kamarády. Takže to bylo úplně super.

Váš přítel je stejně jako ten bývalý z Brna. Tíhnete k tomuto městu nebo je to náhoda?

Já si říkala, že to Brno je mi asi souzené a že ten předchozí vztah jsem tam asi měla zažít, abych poznala nějaké lidi. Nebo právě kamarády, kteří když jsme byli oba dva sami, tak nás s Pavlem vlastně seznámili. My se totiž seznámili právě v Brně na festivalu o jídle. Asi i to jídlo je u nás takový spojovací prvek, protože on rád vaří i rád jí a já také. Celé léto jsme progrilovali a projedli. U nás stoprocentně láska prochází žaludkem, protože i doma vaříme společně. Vybereme si recept, třeba na hovězí stroganov, který jsme do té doby ani jeden nevařili, nakoupíme suroviny a společně kuchtíme. Pak to naservírujete přátelům či rodině, oni jsou spokojení. To je nejlepší odměna.

Musíte se v jídle hlídat? Přeci jen jste často na obrazovce.

Já to mám geneticky docela dobře zařízené, ale samozřejmě mé tělo reaguje na nějaké změny v životě a tak jsem, třeba před létem, celkem zhubla. Ale jak jsme pak Pavlem vařili a grilovali, něco jsem zase nabrala zpátky. Teď jsem v normě. V kostymérně mi už oblečení zase sedí jako dřív.

Se svým bývalým partnerem, kolegou Michalem Janotkou, jste zadobře?

Můžu říct, že s Michalem to máme docela v pohodě. V nějakém drobném kontaktu jsme, a když potřebujeme řešit hlavně pracovní věci, vím, že mu můžu napsat. I když je v zahraničí, reaguje. Stejně tak já když něco potřebuje, také mu odpovím. Problém mezi sebou nemáme, jen jsme prostě neustáli určité věci, o kterých nechci hovořit.

Co je pro vás u partnera důležité?

Pavel byl od začátku strašný sympaťák. Tím mě dostal. Lidé ho mají moc rádi, za to jaký je. Neustále se krásně usmívá. To je něco, co mi v předchozím vztahu chybělo. Vedle něho jsem teď spokojená. Vidím, jaký má krásný vztah k rodině, že by jednou do budoucna chtěl mít také svou rodinu. V těchto prioritách se shodneme a jsem za ně u něj nesmírně ráda.

Sandra Parmová s přítelem Pavlem

Plánujete tedy děti v blízké budoucnosti?

Já vůbec nevím. Nedávno jsem na kosmetickém veletrhu potkala Lucku Křížkovou, která je nyní těhotná, tak mi to přijde hezké a dokázala bych si to hned představit i u sebe. Prozatím to ale necháváme tak, jak to vyplyne. Nechci nic uspěchat, náš vztah s Pavlem je skutečně na začátku. Ale už dřív jsem říkala - je mi 30 let a myslím, že není na co čekat. Zatím se snažím vychytat ty nedostatky věku.

Myslíte tím péči o vrásky?

Ano. Je to náročnější. Nikdy bych neřekla, že s příchodem třicítky začne žena vnímat a vidět ty nedostatky. Proto jsem začala pravidelně chodit na kosmetiku, neboť pleť to vyžaduje. A pak jsem také hrozně spokojená s tím, že jsem si sama začala dělat nehty, přes léto jsem si lakovala různé barvičky, což jsem dřív vůbec nedělala a hrozně mě to chytlo. Takže se určitě starám víc než dřív.

Pečujete tedy o sebe sama, nebo radši navštívíte kosmetický salon?

Mám to asi tak půl na půl. Opravdu vím, že některé věci bych sama doma nezvládla, ať už je to kadeřník nebo právě ta kosmetika. To si ráda zajdu. Ale třeba co se týče nehtů, tak jsem teď přišla na to, že to vůbec není tak těžké. Maluji si to sama, vybírám si barvičky podle outfitů a hodně mě to baví.