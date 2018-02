Na mateřství se nedá předem připravit, přiznala Sandra Parmová

Už jste si zvykla na roli matky?

Je to úžasné. Zvykám si pořád, ale Emilka je skvělá a moc hodná.

Odcházíte od ní, nebo jste stále spolu?

Měli jsme jednou s partnerem večeři, kdy hlídali rodiče, takže to jsme si asi po šesti týdnech dovolili poprvé na dvě hodiny odejít a udělat si chvilku pro sebe. Ale jinak jsem s ní prakticky nonstop. Spíš se učím být bez ní.

Jaká jste maminka?

Já nevím, jestli můžu zhodnotit, jaká jsem maminka. Snad dobrá. Kdysi jsem si myslela, že dceru nebudu chtít moc půjčovat, že si ji budu opatrovat sama u sebe. Ale teď když jsem viděla, jakou to dělá radost všem kamarádům a rodičům, když si ji můžou pochovat, tak ji půjčuji ráda a nevadí mi to.

Plánujete, že si najmete chůvu, nebo dáte malou brzy do jeslí?

Pokud to půjde zvládnout jinak, třeba i ty pracovní aktivity, tak neplánujeme chůvu. Doufám, že vypomůžou babičky a hlavně tatínek. Protože on je úžasný a zatím tedy pomáhá skvěle.

Vypadáte výborně, vůbec není vidět, že jste pár měsíců po porodu. Děláte pro to něco? Cvičíte, nebo šla těhotenská kila dolů sama?

Přiznávám, že necvičím. Zatím si s tím příroda nějak poradila, všechno se to srovnalo. Jsem za to moc ráda, protože když jsem se koukala na své fotky těsně před porodem, tak jsem tomu teď v téhle fázi nemohla ani uvěřit, jaké jsem měla bříško. I když tehdy mi to přišlo, že to zas takové břicho není. Ale jak říkám, příroda si s tím poradila a zatím necvičím. Ale mám to v plánu, protože přeci jen některé ty partie musím trochu srovnat a zpevnit.

Říkala jste, že po miminku bude na pořadu dne svatba. Chystá se?

Je to pořád v plánu, akorát s tím miminkem je teď tolik nových věcí, že plánování svatby jsme zatím upozadili. Ale pořád je to v plánu na letošní léto.

Zbývá vám čas na sebe?

Na kosmetiku mi čas nezbývá vůbec. Jsem ráda, když si občas nalakuji nehty nebo něco takového. Včera jsem byla u kadeřníka. Dopřála jsem si tři hodiny volna, tatínek hlídal. Ale jinak se ten čas na sebe hodně omezil a hlavně v prvních dnech to byl takový záhul, že jsem byla ráda, že jsem se převlékla z pyžama.

Co vás na mateřství šokovalo nejvíce?

Nejvíc mě asi šokovalo to, že na to se vůbec nedá připravit. Člověk si může spousty věcí načíst, hodně vám řeknou třeba i kamarádky, které už děti mají. Ale jaké to ve finále opravdu bude, na to se člověk nikdy nepřipraví.

Po půl roce jste se opět vrátila k moderování zpráv.

Bylo to přesně po 191 dnech. Z návratu do Odpoledních zpráv na Primě mám samozřejmě respekt. Přece jen jsem se půl roku věnovala miminku a řešila úplně jiné věci. Přípravu jsem však za žádných okolností nepodcenila a doufám, že mě diváci opět přijmou mezi sebe.

Vy jste se ale kvůli práci vrátila zpět do Prahy. Nemrzí vás to, že jste opustila Brno, kde jste nějakou dobu žila?

Bylo to celkem nevyhnutelné a oba jsme se s partnerem na tom velmi jednohlasně shodli. Během ledna jsme se přestěhovali zpátky do Prahy, což bylo naše druhé stěhování za půl roku. Docela bych byla ráda, kdyby to už bylo naposled. Jak se říká, lepší vyhořet než stěhovat.