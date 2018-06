Sandra Parmová je maminkou. Dcera dostala jméno Emily

„Je to takový tříkilový pokládek, je zatím hodná, tak doufám, že jí to vydrží co nejdéle. To, že jsem maminka, samozřejmě pobírám postupně, ale teď tady leží vedle mě, takže se na ni dívám, jak se probouzí, a je to strašně nádherný pocit,“ řekla TopStaru novopečená maminka.

Sandra Parmová v červenci v televizi odmoderovala poslední zprávy a pak odešla na mateřskou. Jak už dříve prohlásila, s vedením televize se domluvila, že její absence ve zpravodajském studiu bude na neurčito, a jakmile to bude možné, na obrazovky se vrátí.

„Vše bude samozřejmě záležet na miminku. Jsem ale z těch, kdo věří, že mateřství jde s prací skloubit. Moderování je navíc profese, kterou lze časově dobře plánovat a přizpůsobit. Uvidíme, jak to všechno dopadne v mém případě,“ dodala Parmová, která moderovala Odpolední zprávy na Primě od srpna 2013.

Sandra Parmová se na začátku letošního roku v Thajsku zasnoubila se svým přítelem Pavlem Pospíšilem. O těhotenství už tehdy věděli, a tak svatbu plánují až po porodu.