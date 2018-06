VIDEO: Zprávařky Parmová a Kloubková zkoušely plesové šaty

„Měly by to být šaty, které především padnou a jsou z kvalitní látky. Neměly by být odhalené. Na Ples v Opeře jsou vyžadovány šaty trochu konzervativnější. To znamená neodhalená záda, pokud máte ramínka, tak dlouhé rukavičky. Šaty rozhodně dlouhé, ideálně s vlečkou,“ radí majitelka butiku se společenskými šaty Michaela Verbeek.

Pokud si dáma na ples chce vzít honosné třpytivé šaty, neměla by je už doplňovat šperky, protože jsou šperkem samy o sobě. Na druhou stranu z jednoduchých šatů se dají udělat luxusní a slavnostní róby vhodnými doplňky. Snaha sladit se na ples s partnerem je podle Michaely Verbeek už přežitá. Hlavní ale je: „Nenosit dortíky z nekvalitních levných látek dovezených z Číny.“

Dortíky si nezkoušely ani Parmová s Kloubkovou. „Je o mně známo, že se podle módy moc neoblékám. Oblékám si to, co mi sedí, mám ráda barevné věci. Ale je pravda, že třeba na Ples v Opeře si ráda nechám poradit. Dnes jsem tady vyzkoušela patery šaty a dvoje nebo troje bych ani nezkoušela, protože bych si řekla, že mi nebudou slušet,“ říká Kloubková.

Protančit plesovou sezonu se ale bývalá tanečnice rozhodně nechystá. „My tanečníci se většinou stydíme tancovat. Když to někomu řeknu, tak se začne smát, že jsem zvyklá to dělat jen za peníze. Ale tak to není. Člověk se stydí. Jak je to v soukromí, tak je to jiné,“ dodává moderátorka, která umí balet, scénický tanec i lidové tance, ale u těch společenských zaostává. „Myslím, že na plese bych byla osobou, která by jen korzovala a pozorovala,“ dodává.

Její kolegyně Sandra Parmová taky zřejmě neprotancuje troje střevíce. „Velkolepé luxusní akce nevyhledávám. Všichni se stresují tím, jaké budou mít šaty, jestli budou sladění v páru. Snažíme se chodit s Michalem (Janotkou - pozn. red.) sladění, ale není na to tolik času a jsou důležitější věci,“ říká Parmová.

Modré šaty jsem neměla čím vyplnit, řekla Sandra Parmová

V butiku vyzkoušela několik modelů a nejvíc ji zaujaly bílé šaty s rozparkem. Po zkušenosti z loňských cen TýTý je pro ni hlavní, aby si pod ně mohla vzít prádlo. „Bez spodního prádla bych se cítila trochu nejistá. Měla jsem minulý rok na předávání cen TýTý šaty bez podprsenky a musela jsem se pořád hlídat,“ prozradila moderátorka.