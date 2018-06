VIDEO: Šaty a sukně, partner to ocení, říká o módě Sandra Parmová

"Nejvíc preferuji jednoduché modely jako jsou džíny a trička, z bot rozhodně balerínky nebo žabky. Když už si vezmu podpatky, to už musí být nějaká výjimečná událost nebo večírek. Jinak jsem hrozně ráda, že můj partner je z jižní Moravy - z Brna, protože od té doby, co s ním jsem, tak v létě vynosím svůj šatník, tedy hlavně šatičky a sukně, věřím, že i on to ocení," směje se Sandra Parmová.

Kamera iDNES.cz ji zastihla na jednom z pražských večírků, kde ji to obzvlášť slušelo. Ukázalo se, že až taková náhoda to není. "Vůbec poprvé jsem využila služeb stylistky Elišky Neubergové, která mi doporučila tyto světlé šaty od Karen Millen. A vzhledem k tomu, že se potkáváme ve chvíli, kdy je opravdu horko, tak se mi hodí, protože jsou velmi lehoučké a je v nich příjemně," přiznala Parmová, jež obzvlášť chválila vlastní kabelku.

"Kabelka je víc než multifunkční, je totiž větší, a protože je tady se mnou přítel Michal, tak si ke mně může dát pár věcí. Dámy, je to velmi praktické," doplňuje moderátorka.

A kolik utrácí za módu? "Jsem v tomhle typická ženská, za šatník utrácím nárazově, což znamená, že si šatník doplňuji průběžně. A nemyslím si, že by to byly nějaké závratné sumy. Záleží, co si kupuji, ale nijak to nepřeháním," uzavírá Sandra Parmová.