Vánoce herečky Sandry Novákové: sushi a předčasný dárek, který běhá

"Letos žádný dárek ani nečekám. Můj dárek je teď fenka Bambie, kterou jsem si vzala z charitativního focení pro psí útulky. Myslím, že jsme se sžily od prvního dne. Fakt to byla láska na první pohled. Byl to asi trochu i osud. Když jsem na to focení šla, tak jsem příteli řekla, že se možná vrátíme dvě. A taky se tak stalo. Prostě jsem pózovala s ní a nešlo ji tam nechat," řekla na kameru iDNES.cz Sandra Nováková, známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.



Herci z Ulice a Ordinace předali dárky psům z útulku v pražské Libni.

"Je miláček. Až mě fascinuje, jak člověk může milovat zvíře," doplnila a s Bambie ochotně předvedla, co se všechno naučily. "Už umí 'sedni', 'pacičku', 'lehni', dokonce si lehne i na záda."

Nováková, která už řadu měsíců randí s producentem Janem Nejedlým, prožije svátky s těmi, které má nejraději. Všem navíc připraví poněkud netradiční štědrovečerní tabuli.

"Budeme doma s rodinou, pohoda, klid. Ještě sice nevím, jaké bude menu na Štědrý den, ale většinou máme sushi, nějakou rybu a kus masa a samozřejmě bramborový salát," dodala.

Sandra se společně s hereckými kolegy přišla pomazlit s opuštěnými psy do útulku v pražské Libni a přinesla jim i dárečky v podobě pamlsků a hraček.

Hlavní aktérkou a organizátorkou akce byla Patricie Solaříková, která na podzim nafotila s opuštěnými pejsky kalendář. Pamlsky předávali i Jana Stryková, Kateřina Pechová nebo Jiří Panzner.