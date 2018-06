Sandra Nováková: Jsem zamilovaná, papír na to nepotřebuji

„Ona si ho zamilovala víc než mě. Já teď žárlím na Bambuli, protože ona je úplný závislák,“ řekla Nováková na akci podporující výstavbu nového psího útulku.

S přítelem působili šťastně a Nováková to potvrdila. Svatbu však zatím neplánují. „Proč se vždycky ptají všichni na svatbu těch žen? Já to přece nemůžu vůbec ovlivnit,“ smála se herečka.

„Já jsem hlavně spokojená a to si myslím, že je důležité. Mít nějaký papír na to, aby to ztvrdilo naši lásku, to v tom vztahu nic neposune. Jsem zamilovaná, jsem šťastná a Bambule taky, takže dobrý,“ dodala.

Její přítel je režisér a spolupracuje s ní i na jejím projektu Barování, který se teď dvakrát přesune z Malostranské besedy na Novou scénu Národního divadla, z čehož má herečka trochu obavy. „Nová scéna není úplně příjemné prostředí a udělat tam takový uvolněný večírek je samozřejmě mnohem těžší. Ale bude to benefiční, tak doufám, že pokud ta atmosféra nebude taková jako v Malostranské besedě, tak nám to lidi odpustí,“ říká Nováková.

Se svým partnerem navíc natáčí i dokument. „On je neuvěřitelně talentovaný, má ohromné nápady a pořád něco vymýšlí, je trošku blázen. Baví mě to s ním,“ dodala herečka známá především ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, z něhož ale loni odešla (více čtěte zde).

Nováková už ale jednou svatbu plánovala. V roce 2011 se po tříletém vztahu měla vdát za svého tehdejšího přítele Jana Nejedlého. Savtbu ale neustále oddalovali, až se v roce 2013 rozešli.