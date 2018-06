Sandra Nováková se chce vdát v létě, s přípravami ale ještě nezačala

Láska Sandry Novákové a Jana Nejedlého začala už před třemi lety. Herečka a filmový producent se do sebe zakoukali při natáčení snímku Veni, vidi, vici. Od té doby tvoří zamilovanou dvojici, která bez sebe nedá ani ránu.

"Jsme spolu tři roky a Honza mě umí pořád rozesmát. Taky si máme neustále co říct. Akorát jsme se vrátili z festivalu ve Zlíně, kde jsme strávili pár dní. Každý večer jsme měli pozvání na nějaký večírek, ale my jsme nakonec dali vždy přednost tomu, zůstat na hotelu, otevřít lahev sektu a povídat si. Vždycky jsme se teda pohádali, asi dvakrát rozešli, ale vzápětí si zase padli do náruče," líčí se smíchem Nováková.

Sandra Nováková a Jan Nejedlý

Partnerovu žádost o ruku vnímá jako velké vyznání. Nejedlý je totiž dvakrát rozvedený a nikdy se netajil tím, že další svatby pouští k ledu. "Pro mě byla jeho žádost skutečně překvapením. Třebaže jsme se už důkladně prověřili, o tématu svatby jsme vždycky jen žertovali. Vždycky vtipkoval, že dvakrát mu to bohatě stačilo. Proto mi nakonec málem vyrazil dech, když jsem na Srí Lance na Silvestra ve skleničce objevila prstýnek," vzpomíná na osudový okamžik herečka.

Partneři si ovšem dosud přesné datum svatby neřekli. Vědí jen, že se chtějí vzít v létě. S přípravami si ale zatím hlavu nelámou. Nováková má zatím za sebou pouze mapování svatebních salonů a šatů. Jedny sněhobílé ji okouzlily na křtu knihy Zity Marinovové Důvěřuj, ale pak se moc nediv, který probíhal v salonu San Veritá, díky němuž před časem bodovala v zahraničí i manželka slavného fotbalisty Hedvika Kollerová. V rámci galavečera v Belgii ji totiž ocenili jako ženu s nejkrásnější róbou.

VIP hosté salonu s autorkou knihy Zitou Marinovovou : Sandra Nováková, Šárka Ulrichová, Kamila Nývltová, Olga Lounová Producent Jan Nejedlý, jeho snoubenka Sandra Nováková

"Jsme ve stadiu, že si s Honzou každý den říkáme, že už bychom měli začít. S mojí psychikou to zatím nedělá nic zvláštního, naopak mám pocit, že to nějak moc hýbe s psychikou všech kolem nás. Ze všech stran slyším, jak je možné, že ještě nemáme místo, šaty atd. Že už určitě bude všude plno a nestihneme to v létě zrealizovat. No a co? V září je přeci ještě taky teplo," uzavírá Sandra Nováková.