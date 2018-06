Novákovou překvapil snoubenec, k narozeninám jí dal přímý přenos

"K narozeninám jsem dostala šperk, který vypadá jak starožitný, a taky přenos benefičního Barování. Bude tam pět kamer a dokonce i jeřáb,“ prozradila nadšeně Sandra.

"Záznam pak rozdám všem účinkujícím, ten dárek je od Honzy úžasně vymyšlený. Nedávno jsem zjistila, že nemám za pět let Barování jedinou fotku, protože jsem to v minulosti trochu zanedbala. A blížící se výjimečný benefiční večer určený na podporu Nadace Naše dítě bude profesionálně natočen, mám nesmírnou radost.“

Jan Nejedlý pracuje u filmu již mnoho let, a jak sám prozradil, na dárku pro Sandru si dal pořádně záležet. "Jsem od filmu, natočil jsem toho už spoustu a myslím si, že si Sandra po pěti letech úsilí a úspěchu takový dárek zaslouží. Napadlo mě to, prostě to stojí za to. Dokonce jsme z Lucerny vystěhovali i ty dlouhé stoly, budou tam kulaté, aby to vypadalo jako kabaret," odhalil s nemalým nadšením.

Přesnou částku za přenos ale neřekl. "Cena přenosu je tajná, neprozradím ji, ale v podstatě bude úplně stejná technika, jako když jsou Slavíci, TýTý a další větší akce. Díky svým kontaktům to samozřejmě budu mít trochu levnější,“ dodal.

Nováková preferuje soukromí, ale nečekaná oslava narozenin s téměř stovkou hostů, kteří zpívali sborově píseň Happy Birthday, ji dojala téměř k slzám a měla z ní radost. "Honza mi to už vysvětlil. Hodně zvažoval, jestli to udělat. Původně měla být oslava skromnější, decentnější, ale protože nemám vůbec čas ty narozeniny oslavit, tak mi to vlastně udělalo velkou radost. Vůbec se na něj nemohu zlobit, právě naopak. Bylo to velmi příjemné překvapení,“ konstatovala oslavenkyně.

Velká narozeninová oslava tak byla malou generálkou na svatbu, kterou Nováková s Nejedlým plánují na letošní léto. Žádné velké přípravy ale zatím snoubenci nedělali. "Chtěli jsme se o tom od ledna bavit, ale nedávno jsme zjistili, že už je duben a vůbec na to nebyl čas. Po Barování to začneme řešit. Zatím o tom doma nepadlo ani slovo, ale je jasné, že to bude léto. Určitě červenec nebo srpen,“ dodal zamilovaný Nejedlý.