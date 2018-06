Sandra Nováková: Na jménu pro dceru jsme se shodli, ale bude to kluk

Když se herečka dozvěděla, že je těhotná, byla už ve třetím měsíci. První to na ní poznal její partner. „Vojta najednou na mě viděl, že mám větší prsa,“ přiznala Nováková, která prý v první chvíli byla překvapená.

„Když jsem si těhotenství potvrdila, řekla jsem ́ty vole, ́ ale byla jsem vlastně moc šťastná. Miminko jsme napůl plánovali, protože s přítelem žijeme rodinný život. Vlastně nám už nic nechybělo než to miminko,“ vysvětlila budoucí maminka, která se už na příchod nového člena rodiny moc těší.

„Tím, že jsem zjistila těhotenství až ve třetím měsíci, neměla jsem vlastně vůbec žádné nevolnosti. Celé těhotenství si moc užívám. Přibrala jsem šest a půl kila a pan doktor mi potvrdil, že je vše v pořádku,“ říká herečka. A pochvaluje si především přístup svého partnera.

„Jsem ráda, že Vojta je stejně natěšený na miminko jako já. Vlastně mám pocit, že víc než já. Má mnohem větší přehled o všem, hodně se už teď angažuje. Je to krásný. Dokonce nám i skvěle vyšlo, že až se malý narodí, bude mít zrovna měsíc volna,“ pochvaluje si Sandra.

„Dneska jsem si byla vybrat kočárek, a když jsem se porozhlédla po obchodě, vyděsilo mě zjištění, kolik věcí mi vlastně ještě chybí a co si musím všechno pořídit,“ prozradila rozčarovaná herečka.

Jméno pro syna zatím nemají. „Na holce jsme se shodli hned, ale holka to nebude. Takže ještě tápeme,“ prozradila Nováková.

Plány do budoucna má Sandra zcela jasné. Ještě než porodí, by ráda stihla další Barování. „Jde o večer s pětiletou tradicí s písničkami v podání řady známých i neznámých hostů v netradiční moderátorské režii Filipa Rajmonta. Jsem šťastná, že sobota 10.10., ještě dřív než byla uveřejněna, je vyprodána. Takže kdo má chuť, může zkusit přijít 8.11. od 20 hodin do Malostranské besedy,“ dodala Nováková.