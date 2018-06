Sandra Nováková: Jsem pěknej hajzlík, ale baví mě to

„Byla to pro mě velká výzva a mrcha se mi hrála dobře. Víte, já jsem si do té role zařadila všechny zlé lidi, které jsem kdy v životě potkala, a vyprodukovala si sama pro sebe osobu, která je konglomerátem všeho negativního. Brrr. Doufám, že na mě lidé, kteří budou seriál sledovat, nezanevřou a nebudu muset jezdit do práce jen autem a stranit se jich. Je to prostě role, jsem za ni ráda a pro mě je to nová zkušenost,“ vysvětlila herečka.

„Jsem v té roli tak trochu protekční fracek, matka je starostka, tak mě do nemocnice prosadila. Navíc jsem mizerná doktorka bez atestace. Někdy jsem se ptala sama sebe, jak může tenhle charakter dělat lékařku. Ona pohrdá pacienty, kolegy lékaři, prostě všemi a vším. Děsná semetrika, ale jak jsem řekla, pro mě nová zkušenost a hodně vítaná,“ dodala.

Modrý kód Recenzi Mirky Spáčilové na nový seriál najdete zde.

Pravým opakem lékařky je vrchní sestra Marie Černá, kterou si zahrála Sabina Laurinová. „Hned zkraje musím potvrdit, co říkala Sandra. Ta její doktorka je opravdu hajzlík a navíc protekční a ani já to s ní v seriálu nemám jednoduché. Moje vrchní sestra, ač klaďaska, není vůbec nudná, jak občas tyto charaktery bývají. Je dynamická, akční, svědomitá i přísná a také taková holka do nepohody. Já ji mám ráda a ráda jsem v tomhle seriálu hrála. Sešla se v něm skvělá parta herců i všech lidí kolem a natáčení bylo příjemné. Co dodat víc? Hodnocení nechám na divácích,“ uvedla Laurinová.

Kromě obou hereček se v seriálu objeví i Jiří Štěpnička coby primář Bojan, doktory ztvárňují Marek Němec, Roman Zach, Marika Procházková, Ondřej Rychlý, Eva Josefíková, zdravotní sestry hrají Eva Burešová, Lenka Zahradnická a další.