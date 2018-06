Sandra Nováková o odchodu z Ordinace: Už to byla recyklace postavy

Před několika měsíci jste v tichosti opustila Ordinaci. Bylo to vaše přání?

Bylo to moje přání. Ve chvíli, kdy je člověk v nějakém projektu několik let, tak tohle se po čase nabízí jako jediný rozumný krok. Už byl nejvyšší čas. Myslím, že jsem si už zahrála všechny polohy, už to bylo o recyklaci postavy, takže když jsem řekla, že odcházím, tak se určitě muselo ulevit i scenáristům.

Nebojíte se, že teď dlouho nepřijde žádná nová práce?

Ono už se to vlastně dělo. Čím déle jsem v Ordinaci byla, tím víc začalo ubývat jiné práce, takže i tohle byl důvod, proč jsem věděla, že musím skončit. Možná teď nastane dlouhé těžké období, ale držím si palce, aby to nebylo dlouho. I proto se zaměstnávám jinými projekty. Teď třeba chystám Barování na Nové scéně Národního divadla. Všeobecně ale platí, že jsem hyperaktivní člověk, který se musí pořád něčím bavit. Ať je to rekonstrukce starého nábytku ve sklepě, nebo práce na zahradě. Černé myšlenky v tu chvíli nemají absolutní šanci.

Dodejme, že už dva roky žijete s režisérem Vojtěchem Moravcem. Dohazuje vám třeba role?

No, a to je ono. Jsem úplně v klidu, protože mám doma režiséra. Ne, dělám si legraci. Ale naposledy třeba režíroval seriál Vinaři, kde mi dal epizodní roli. Zároveň jsem na seriálu pracovala u produkce, a když jsme točili klip pro Chinaski, tak jsem dokonce byla první asistent režie. Směrů, kterými se můžu vydat, je tedy několik. A tohle naše spojení funguje i opačně. Když dostanu zakázku na Barování, jako teď na Nové scéně, tak je logické, že sáhnu po něm, protože věřím jeho schopnostem. Když přijde scénář, a nebude ještě vybrán režisér, zase ráda doporučím jeho. Všechno ale souvisí s tím, že máme za sebou nějakou praxi a výsledky. Já sama točím už neuvěřitelných pětadvacet let, takže když mi Vojta dohodí další práci, je až skoro slepé ho vinit z protekce, když je tu práce, která za mnou stojí. Mám na ni kladné reakce a troufnu si říct, že to nikdy nebyl průser.

Stejná branže vám tedy ve vztahu prospívá?

Určitě, je to skvělé. Film je naším společným koníčkem. Když jsme doma, koukáme na filmy a rozebíráme je z hereckého, režisérského i scenáristického pohledu. Baví nás filmy analyzovat. Společná filmová komunikace je pro nás určitě obohacující.

Ještě bych se vrátil k Barování na Nové scéně Národního divadla. Byl to přímo váš nápad dostat zavedený projekt i jinam, než jen do Malostranské besedy, kde jste už osm let?

Barování se naopak samo osvědčilo, takže mě Národní divadlo oslovilo samo s tím, jestli bych nevymyslela pořad přímo pro ně. Využili jsme tedy zavedené značky a trochu ji upgradovali na multižánrový projekt. K dispozici máme velké pódium, kulisáky, techniky a celý repertoár Nové scény, takže na mě bylo sestavit přesný program. Kombinujeme v jednom večeru divadlo, operu, balet, pantomimu, akrobacii, kabaret, step, hudbu i zpěv. Filip Rajmont v roli moderátora provází pořad svými glosami současné politické situace a celého aktuálního společenského dění. 29. prosince vystoupí Ondřej Ruml, Vojta Lavička & Gypsy Spirit, mim Boris Hybner nebo publicista Josef Klíma. Myslím, že nás čeká hezký večer, který navíc pomůže mladým onkologicky nemocným pacientům.

