V šestnácti letech jsem zažila sexuální obtěžování, prozradila Bullocková

Herečka štědře podporuje hnutí Time’sUp, které pomáhá sexuálně zneužívaným ženám. Naposled na kampaň věnovala 500 tisíc dolarů. „Je lehké dát peníze lidem, kteří jsou neuvěřitelně odvážní a otevření. Time’sUp se netýká jen herecké branže. Jde o jakoukoli jednotlivou ženu, která byla zneužívána, šikanována nebo sexuálně obtěžována. Je naší povinností udělat všechno, co je v našich silách, abychom pomohli,“ říká Bullocková.

Herečka tvrdí, že nezná nikoho, kdo by neměl s nějakou formou obtěžování zkušenost. Sama se s tím setkala už v dospívání. „Mně se to stalo, když mi bylo 16, a tehdy mě to paralyzovalo. Až donedávna to byla oběť, kdo cítil vinu a stud, ne pachatel,“ ocenila herečka změnu, kterou přinesla kampaň MeToo.

Sandře Bullockové je oporou její partner, fotograf a bývalý model Bryan Randall (52), se kterým v Beverly Hills vychovává dvě adoptované děti, Louise (8) a Lailu (5). I díky potomkům se jí sociální témata dotýkají. „Musíme se postarat o každé dítě, které nemá domov, nebo je zanedbáváno nebo zneužíváno. Chce se mi z toho brečet. Všem těm dětem bychom měli říkat ‚naše děti‘, ne ‚moje osvojené děti‘,“ apelovala herečka na adopce a úplné začlenění dětí do rodin.

Otevřeně přiznává, že je to hodně náročné a je těžké vcítit se do povah dětí. Každý z jejich potomků je jiný, za což je vděčná. „Lou je extrémně citlivý. Říkám mu, že je takový můj 78letý syn. Je moudrý a laskavý. Viděla jsem to hned, jak mi ho poprvé podali. Laila je zase taková bojovnice. Ta jednou něčeho dosáhne a přinese skutečnou změnu,“ popsala Bullocková s tím, že její partner má u dětí úspěch. „Je skvělý. Pro děti je naprosto číslo jedna, já jsem až na druhém místě. On je prostě mnohem zábavnější,“ tvrdí.