Bullocková je stále sama a muže nehledá. Mou láskou je syn Louis, říká

Bullockové se v rádiové show Hughesy and Kate zeptali, jestli je do někoho zamilovaná. „Ano. Je mu pět a půl,“ odpověděla.

Kolem adoptivního syna se točí momentálně celý její život. „Až půjde do školy, budu muset svou pozornost přesměrovat na něco jiného, ale právě teď je vše o Louisovi,“ dodala.

Chlapce adoptovala v roce 2010 se svým exmanželem Jessem G. Jamesem, s nímž se ovšem krátce nato rozvedla kvůli nevěře. Z rozchodu se už dávno oklepala.

„Když jste uprostřed toho, máte pocit, že to nikdy nepřebolí. Ale přebolí. Mám velké štěstí, že mám to, co mám. Nádherné dítě,“ řekla herečka listu Daily Mirror.

Herečka svému synovi už najala i bodyguarda. Před rokem se totiž do jejího domu vloupal devětatřicetiletý Joshua Corbett. Ačkoli jí nic nezpůsobil a byl policií záhy po loupežném vniknutí dopaden, herečka má podle zdrojů ze svého okolí dosud trauma z hrůzného zážitku a najala si celou armádu bodyguardů. Soud už vydal dočasný zákaz Corbettovi přibližovat se k Bullockové na stovky metrů. Soud s ním proběhne 6. července.