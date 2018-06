Sandra Bullocková měla nehodu, smetla ji opilá řidička

Nikomu se naštěstí nic nestalo, oba vozy jsou však značně zdemolované. "Byli otřeseni, to je zbytečné říkat. Ale jinak byli v pořádku, Jesse a Sandra se objímali. Potvrdili, že jsou v pořádku, nepotřebovali žádné lékařské ošetření. Bylo tam přítomno několik lidí, kteří si je fotografovali," uvedl mluvčí policie z Gloucesteru Gerry Cook.

Sandra s manželem brzy místo činu opustili, policie pak vyšetřovala opilou vinici nehody, kterou byla čtyřiašedesátiletá Lucille P. Gatchellová. V její krvi byl prokázán dva a půl násobek státem povoleného množství alkoholu.

Když se opilá řidička dozvěděla, do koho napálila, začala se od srdce smát. "Je to nešťastné, ale dokazuje nám to, že nikdo není zcela ochráněn před opilými řidiči, bez ohledu na to, jak slavný člověk je," dodal seržant Cook.