Nikoho nemám a jsem šťastná, chlubí se Sandra Bullocková

"Pokud by měl někdo vstoupit do mého života, fajn. Ale v tuto chvíli mi absolutně nic nechybí. Možná budu někdy něco postrádat. Ale mému synovi jsou tři roky, což je skvělý věk. Čtyři budou ještě lepší. Pokud se má něco stát, skvělé, pokud ne, mám dost práce," řekla Bullocková pro časopis Entertainment Weekly.

Herečka v roce 2010 získala Oscara a hned poté se jí zhroutil svět, když se provalila nevěra jejího manžela. Jediným pozitivem pro herečku byl syn Louis, o jehož adopci požádali ještě s Jamesem. Bullocková v jednom z rozhovorů přiznala, že ji rozvod srazil na kolena.

"Srazilo mě to na zem a měla jsem totálně zlomené srdce. Nevěděla jsem, jak mám vstát. Ale dala jsem tomu čas. Člověk si nemyslí, že to přejde, když je zrovna uprostřed toho všeho, ale opravdu to přejde. Mám obrovské štěstí, že mám nádherné dítě a přátele a rodinu, které zbožňuji," svěřila se herečka listu The Mirror.

Hvězda filmu Gravitace se ale rozhodně už nemíní ohlížet zpátky. "Život je sled katastrofálních okamžiků. Mezi těmito událostmi jde o to, aby si člověk užíval, užíval a užíval."