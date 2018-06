Sandra Bullocková je na ´zajíčky´

Svůj román se Sandra dlouho snažila skrývat, i když jej nikdy nedementovala, a před novináři dělala průhledné narážky na to, že se stýká se svým kolegou Hughem Grantem, s nímž točila filmovou komedii Dva týdny. Nakonec se právě novinářům k novému vztahu přiznala."Vím, že mě lidé odsuzují, protože Ryan je o šestnáct let mladší než já. V Hollywoodu je ovšem spousta staříků, kteří se žení s dívkami, které se nejvíce ze všeho podobají panenkám Barbie. Oč jsem já horší?," zeptala se.Bullocková, známá z filmů Slečna Drsňák, Magická posedlost, Nebezpečná rychlost či Zatímco jsi spal, měla v minulosti dva vážné vztahy, s třiatřicetiletým Matthewm McConaugheyem a devětařicetiletým Tatem Donovanem."Dvakrát jsem byla připravená se vdát a kdybych to bývala udělala, byla bych už dvakrát rozvedená. Ta představa mě děsí," okomentovala loni tyto vztahy Sandra, o níž je známo, že má panickou hrůzu z rozvodů.