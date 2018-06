Sandra Bullocková byla v posteli špatná, říká její exmanžel

Herečka Sandra Bullocková v roce 2010 získala Oscara, ale zhroutil se jí rodinný život. Provalily se totiž aféry jejího nevěrného manžela Jesseho Jamese. Po rozvodu sice sekal dobrotu a snažil se získat Sandru zpátky, ale nepomohlo to.

Jesse James se snoubenkou Kat Von D

James si pak našel milenku a teď svoji exmanželku pomlouvá. Snaží se dělat reklamu své knize American Outlaw. V rozhovoru pro ABC News prozradil, že Sandra byla v posteli špatná a Kate je v sexu stoprocentně lepší.

"Už si nemůžu dělat starosti o Sandru. Myslím, že je čas, abych se staral o Jesseho, abych ho udělal šťastným," řekl.

"Zamilovala se do mě, když jsem byl pro všechny satan. Jestli tohle není důkaz toho, jaký to je člověk a co chce, tak nevím," prozradil magazínu People.

Sandra Bullocková se synem Louisem

Herečka Sandra Bullocková se k tomu nevyjadřuje. Je plně zaměstnaná prací a výchovou adoptivního syna Louise. Tráví s ním dokonce všechny pauzy během natáčení.