Sandra Bullocková bojuje o dceru s bývalou pornovězdou

Hvězda filmu Nebezpečná rychlost Sandra Bullocková by si přála adoptovat svou nevlastní dceru Sunny. To se ovšem nelíbí skutečné matce holčičky, která se pustila do boje. "Co jí dává právo brát mi dceru?," ptala se Janine Lindemulderová v televizní show Goog Morning America.

Bullocková napsala soudu o opatrovnictví dlouhý dopis, v němž zdůrazňuje, že se Lindemulderová nedokáže o svou dceru postarat. "Když byla Sunny u ní, zůstávala celé dny sama, zatímco její matka omámená drogami spala," napsala Sandra Bullocková ve své žádosti o opatrovnictví.

Bývalá pornohvězda, která natočila více než sto filmů pro dospělé, však trvá na tom, že se změnila. "Jsem nejlepší máma, jaká může být. Udělala jsem v minulosti špatná rozhodnutí. Ano brala jsem drogy. Ale je tu velká část života, 10 let, kdy jsem nic nebrala. Nepotřebovala jsem to," řekla Lindemulderová v televizní show Good Morning America.

Sandra Bullocková sama mít děti nemůže, což může být taky jeden z důvodů, proč se o opatrovnictví dcery svého manžela tolik snaží. Janine Lindemulderová si ale myslí, že chce hlavně uškodit jí. "Myslím si, že Sandra chce Sunny hlavně proto, aby ji odtrhla ode mě, od její matky," řekla slavná pornohvězda, která už ovšem v pornoprůmyslu nedělá a chce se stát uměleckou tatérkou.

"Sandy neví, jak to vypadá u mě doma. Prosím přijď, udělám večeři. Sedneme si jako dvě ženy. Jediné, co chci, je promluvit si. Jen komunikovat," řekla smířlivě Lindemulderová, která je v současnosti vdaná za Jeremyho Aikmana, jehož média označují za státního a federálního zločince.