Sandra Bullocková prý adoptovala druhé dítě, tentokrát má holčičku

„Sandra dala hned na začátku Bryanovi jasně najevo, že hledá manžela, s nímž bude schopna vychovávat děti. Má hotové všechny papíry k adopci dalšího dítěte... Bryan ji neskutečně podporuje, miluje a je skvělý pro roli otce. Sandra tvrdí, že je dokonalý,“ píše magazín Radar Online.

Bullocková posledních pět let hovoří během interview nejraději o svém synovi a o tom, jak ji mateřství mění k lepšímu.

„Ukládala jsem Louise do postýlky a řekla mu, že i když budu stará a šedivá a mnohem vrásčitější, než jsem teď, budu ho stále milovat a chci ho stále ukládat do postýlky. A on se mě zeptal, proč mám vrásky, a já odpověděla: No, doufám, že některé jsou z toho, jak se moc směju. Dotkl se pak mé tváře a řekl: Ty nejsi stará, ty jsi šťastná,“ dojímala se oscarová herečka.

Chlapce adoptovala v roce 2010 se svým exmanželem Jessem G. Jamesem, s nímž se ovšem krátce nato rozvedla kvůli nevěře. Z rozchodu se už dávno oklepala.

„Když jste uprostřed toho, máte pocit, že to nikdy nepřebolí. Ale přebolí. Mám velké štěstí, že mám to, co mám. Nádherné dítě,“ řekla herečka listu Daily Mirror.