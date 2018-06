Sandra a Hugh si při natáčení užívali sexu

Hugh se pokusil přesvědčit novináře, že jejich nový film je plný sexu. "Je sexem nabitý. Děláme to tam ve všech pozicích i po francouzsku. Přesněji řečeno, je to takové internacionální - jsme tam v pozicích odpovídajících každé zemi. Třeba v britské části je hodně vyplácení na holou a v řecké - ani se neptejte, co je v řecké." tvrdil hollywoodský idol se zdánlivě s vážnou tváří.

Nakonec na tiskové konferenci Grant přiznal, že už dlouho usiluje skončit s Bullockovou v posteli, ale že se mu to nedaří. Popřel tak fámy, které o páru kolují a které oběma hvězdám poněkud lezou na nervy.

"Fakt mě to vytočilo, protože se o nás začalo mluvit, ještě než jsme vůbec začali točit. Hugh navíc přilil olej do ohně, když prohlásil, že už jsme spolu samozřejmě spali a že jsem dva měsíce v jiném stavu. Byly to jen hloupé vtípky, ale někteří je vzali vážně," mračila se Sandra.

Postěžovala si také, že svobodná herečka to má těžké. "Když točíte film s nějakým mužem, hned se objeví zprávy, že s ním i spíte." Diva nicméně nedementovala zprávy, podle nichž to nyní táhne s jiným svým kolegou - o řadu let mladším kanadským hercem Ryanem Goslingem. Spolu s ním zazářila ve filmu Vražda podle čísel.

K poprasku ohledně údajné aféry s Grantem Bullocková nicméně ještě prohlásila, že když se uklidnila, už ji kolující fámy tolik netrápily. "Po chvíli mi už ani nevadilo, že mě s tebou spojují," řekla Grantovi.

Začátek vztahu mezi Sandrou a Grantem se však už prý rýsuje. "Dvakrát jsme se před kamerou líbali. A jednou jsem ho držela za ruku, protože byl tak opilý, že nemohl stát." prohlásila Sandra s úsměvem.