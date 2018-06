Sandokanovi se líbí Formanovy filmy a české dívky

Jak se vám po Sandokanovi změnil život?

Změnil se úplně. Byl jsem herec v indických filmech a Sandokan mi dal možnost udělat kariéru na Západě. Po Sandokanovi jsem byl v Evropě, pak v Americe, nyní pobývám rok v Anglii. Je pro mě důležité být blízko Evropě, ale zároveň chci být blízko Indie. V Evropě jsem dělal mnoho zajímavých projektů. Byl to začátek nových přátelství. Jsem si jist, že v Praze nejsem naposled, protože do Prahy se stahují nové produkční týmy, jsou tady skvělé možnosti, skvělá studia, doufám, že se vrátím.

Stává se vám, že vás lidi poznávají na ulici?

Někteří ano. Jako by snad všichni v téhle zemi znali Sandokana. Ale většinou mě nepoznají hned, mám krátké vlasy a vypadám jinak. Tak jeden z deseti, patnácti mě pozná. Někdy, když jdu nakupovat nebo do restaurace, tak mě někdo pozná. Ale dělá, jako že nic a pak při odchodu ke mně přijde a řekne:Já jsem tě poznal, Sandokane, já tě znám, Kabire Bedi!

Viděl jste českou verzi Sandokana?

Ne, neviděl jsem ji, ale určitě to bylo výborně nadabováno.Takže bych rád poděkoval lidem, kteří na dabingu pracovali, za to, že odvedli dobrou práci.

Znáte nějaké české filmy nebo herce?

Ty novější ne, žil jsem dlouho v Americe. Ale v mládí jsem byl velký fanda Miloše Formana. Viděl jsem některé jeho filmy, nejen ty hollywoodské, například Lásky jedné plavovlásky a byly pro mě skvělou inspirací. Jsem si jistý, že spousta nových režisérů se uplatní v Evropě. Mají dobrou filmovou školu.

Jak vám chutná česká kuchyně?

Miluji českou kuchyni. A miluji české lidi, architekturu a historii.Taky obdivuji vašeho prezidenta Václava Havla, protože je spisovatel a prezident zároveň. Myslím, že to je úžasné.

Co české dívky?

Jsem ženatý, takže se na ně můžu akorát koukat, ne se jich dotýkat. Jsou velmi, velmi pěkné a mají atraktivní, nádherné postavy. Musím říct, že za ta léta jsem dostal spoustu mailů, taky od lidí z Československa. Češi jsou hrozně přátelští, nejsou agresivní, neútočí na člověka. Měl jsem možnost si s několika dívkami odtud dopisovat. Lituji, že jsem sem nepřijel už dřív.

Jak trávíte volný čas v Praze?

Nemám moc volného času, protože tady mám hodně práce s natáčením. Seriál Opičí král jsme točili téměř 12 týdnů. Šest v Malajsii a Singapuru a šest tady. Jeden víkend, který jsem měl za tu dobu volný, jsem strávil poznáváním Prahy. Šel jsem do každé uličky, do každého obchůdku, nahoru na Hrad, do Muzea. Zkoušel jsem všechny možné restaurace, kde vaří českou kuchyni, takže jsem jedl výborné knedlíky. Zkrátka poznávám Prahu.

S kým?

Jsem tady sám. Mám hodně práce a myslím, že to je nefér pro toho, kdo s vámi jede. Vy máte celý den plno práce a on na vás někde čeká. Ale když jsem měl ten volný víkend, tak přiletěla z Londýna moje žena a poznávali jsme Prahu společně. No a pak přiletěla ještě jednou a bylo to ještě víc zábavnější. Ale zbytek času je práce.