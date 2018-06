Šance pro léčení dětské leukémie

Může miminko zachránit život staršímu dítěti? Není to tak bláznivá otázka. Už před lety totiž lékaři zjistili, že krev, jež do doby porodu koluje v plodu, má v sobě tytéž zázračné buňky jako kostní dřeň. Tato krev, kterou po porodu lékaři odsávají z pupeční šňůry, se dnes využívá v léčení dětské akutní leukémie. Kmenové krvetvorné buňky, jež jsou schopny u nemocného vyvolat zdravou krvetvorbu, cestují v pupečníkové krvi stejně jako v krvi kostní, neboli v kostní dřeni. Cenných buněk je tam sice méně než v kostní dřeni dospělého, ale pro děti, které mají nižší hmotnost, i menší množství postačuje. Navíc se ukázalo, že kmenové buňky z pupečníkové krve přijímají nemocné děti lépe než buňky z kostní dřeně. Léčení kostní dření či pupečníkovou krví je v principu stejné - pacientovi je třeba transplantovat krev se životadárnými buňkami. Pupečníková krev se odebírá z placenty těsně po porodu a dárkyně odběr necítí. Po odstřihnutí dítěte od pupečníku jsou oba konce zaštípnuty cévní svorkou a dvěma jehlami je z cévy placenty krev odebrána. Postoj nastávajících maminek k odběrům je vstřícný, žen, které si odběr nepřejí, bývá minimum. Přesto však není možné odebrat vždy. Během porodu se totiž občas objeví překážky, které odběr překazí - například špatně fungující placenta či vzestup teploty, leukocytů, bílkovin a podobně. Pokud je pupečníková krev po všech vyšetřeních v pořádku, buňky se zmrazí na teplotu tekutého dusíku (-196 stupňů Celsia) a uloží se do kryobanky. Doba karantény od odběru pupečníkové krve po možné použití je šest měsíců. Poté proběhnou další vyšetření, při nichž se musí zjistit, zda dárkyně a její potomek jsou i po půl roce v pořádku. Ve světě, ale i v Praze, už existují banky pupečníkové (či placentární) krve. V roce 1996 se Česká republika zařadila do sdružení evropských bank pupečníkové krve Eurocord. Nejrozsáhlejší banku pupečníkové krve na světě vlastní New York, dalšími členy sítě jsou Paříž, Leiden, Londýn, Helsinky, Jeruzalém, Tokio, Denver, Sydney a Praha. Éra transplantací pupečníkové krve začala ve světě v roce 1989 nejdříve příbuzenským dárcovstvím, ale lékaři už dnes využívají i nepříbuzenských dárců. Český registr za dobu své tříleté existence nashromáždil zhruba 750 zamražených štěpů určených k transplantacím. Odběry se dnes provádějí pouze v Brně, Hradci Králové, Kutné Hoře a v Praze. Štěp připravený k transplantaci stojí šestnáct až dvacet tisíc korun, počítáme-li náklady od odebrání pupečníkové krve přes transport až po zpracování - například jeden jediný vak, do něhož se pupečníková krev odebírá, je k mání za 800 korun.