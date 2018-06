Šampionka mezi barmany

-Ingildsenová:Sedmatřicetiletá Annelie Carlsson-Ingildsenová žije ve švédském Helsingborgu a vypadá jako solidní bankovní úřednice. V e skutečnosti je barmankou. A ne ledajakou. Na posledním mistrovství světa barmanů v Göteborgu se v tradičně pánské konkurenci stala první ženou v historii, které se podařilo tento titul získat.* Pamatujete si, jaký alkohol jste v životě pila jako první?Zcela přesně: byla to vodka. Bylo mi asi třináct, rodiče kamsi odjeli a já sezvala domů kamarády. T u vodku jsem ukradla z otcova baru a láhev jsem pak dolila vodou.* Chutnalo vám to tenkrát?Vůbec.* Kudy vedla vaše cesta za barový pult?Vyučila jsem se kadeřnicí, ale už po roce jsem dostala nějakou alergii a musela si hledat nové zaměstnání. Soused mi řekl o volném místě v hotelovém baru a já myslela, že se zbláznil. Nakonec jsem to vzala jen na chvíli, než si najdu něco jiného. A stojím tam už osmnáct let.* Vy nemáte svůj vlastní bar?Ne, zato mám své hosty. To je důležitější.* Čím vás dokážou jako znalce nápojů nejvíc popudit?Když si v podvečer dají gin s tonikem s tím, že jdou na večeři, a po ní se objeví a objednají si Martini Dry. Takový koktejl se přece musí pít před jídlem, ne po něm!* Existují nápoje, kterým by se měl člověk raději vyhnout?Já za takový považuji tequillu, protože rychle způsobuje opilost, a navíc vyvolává i agresivitu. Jedna sklenka neuškodí, problém je, že málokdo u jedné zůstane.* Po čem saháte vy, když si chcete doma zpříjemnit večer?Většinou po červeném víně. Nebo po ginu s tonikem a citronem.* Můžete prozradit recept na koktejl Madam, s nímž jste vyhrála šampionát?Do šejkru jsem nalila po dvou centilitrech citronové vodky Absolut, melounového likéru De K uyper a limetového likéru Marie Brizard a nakonec dvanáct centilitrů džusu z tropického ovoce.* Co považujete za vůbec nejklasičtější koktejl všech dob?Bezpochyby už zmíněné Martini Dry. Paradoxem ovšem je, že žádné Martini v tomhle koktejlu není. Do sklenky nalijete tři díly ginu, jeden díl suchého vermutu, nejlépe francouzské značky Noilly Prat, a na dno dáte olivu. Je to skvělé pití.