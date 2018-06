Sámerovi Issovi nadbíhají vdané ženy

Hvězdy SuperStar byly totiž neustále v obležení návštěvníků zoo, a tak se mohly jen těžko soustředit na cokoli jiného.

Pro děti, které sem původně přijely na obyčejný školní výlet, se exkurze změnila v zajímavou show, kterou však hvězdy SuperStar nehrály tak, jak si možná představovaly. I když se jim zpěváci snažili vyhovět, všechno podepsat a se všemi se vyfotit, mnohdy jen těžko skrývali nevrlost.

Standa Dolinek dával například jasně najevo, že se kvůli tomu, aby mu fanynky poslaly hlas, nebude tvářit tak, že mu nic nevadí. „Nic se nesmí přehánět. Když se mi něco nelíbí, tak to řeknu a nenechám si skákat po hlavě.“ Vláčet sebou nenechají ani ostatní. ˇ

SuperStar se umějí obořit i na Novu

Stejně jako se dovedou ozvat před porotou, kterou považují mnohdy za nespravedlivou, uměli se obořit i na produkci televizního štábu Novy, která s nimi včera v zoo natáčela dokument. Šárka Vaňková a Tomáš Savka dostali třeba hroznou chuť na zmrzlinu a nenechali se od produkce přesvědčit, že na to teď opravdu není čas. „Promiň, ale zmrzlinu si koupíme, je nám hrozné vedro. Rozdávat podpisy, to můžeme a dát si zmrzlinu nemůžeme?“ ptali se dotčeně.

Nejméně komunikativní byla Martina Balogová, která prohlásila, že jejím oblíbeným zvířetem je lev. Jako královna si sama prý nikdy připadat nebude, ani v případě vítězství. Po celou dobu byla poblíž Sámera Issy. V ruce držela SIM kartu, a když si potřebovala zatelefonovat, byl to právě on, kdo jí půjčil svůj mobil.

Kvůli Sámerovi se hroutí manželství

Když Sámer Issa pospíchá, taky prý odmítne dát svým obdivovatelkám autogram. Zvyká si i na zlé pokřikování na ulici. „Slýchávám na svou adresu: Jéé, to je ten debil. Hodím to za hlavu a dělám, že to neslyším. Na jejich úroveň se přece nebudu snižovat,“ tvrdí Sámer, který dokonce dostává dopisy od vdaných žen. „Lidi jsou fakt blázni. Napsala mi nějaká paní, že má děti a že není šťastná. Pak nějaký manžel, že se mu kvůli mně hroutí manželství. Denně mi přijde tak sto padesát dopisů. Na všechny neodepisuju, to se nedá stíhat, ale alespoň pošlu fotku.“

