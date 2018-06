Sámera Issu okouzlila čtrnáctiletá Julia z Talentu, natočí s ní duet

Issa si dal s Julií rande v jedné pražské kavárně jen pár hodin před prvním semifinálovým kolem primácké soutěže. Na schůzku tady ovšem dohlížela i její maminka Jarmila Amadea Misarová. Přesto si mladí mohli v klidu popovídat a domluvit se na příští spolupráci.

"Seděli jsme spolu asi hodinu a musím říct, že jsme si skvěle rozuměli. Julia mi prozradila, že si našla moji domovskou stránku na internetu, poslechla si nějaké písničky a protože se jí můj styl líbil, chtěla mě poznat a natočit se mnou diskotékovou písničku. Už ji prý má, sama totiž skládá snad denně muziku a píše i vlastní texty. Domluvili jsme se, že se uvidíme opět příští týden, poslechneme si ji a natočíme ve studiu," říká zpěvák.

Julia Maria Sakar v soutěži Česko Slovensko má talent

"Věděla jsem, že se se Sámerem dohodnu, je mi svým stylem sympatický. Nabídla jsem mu písničku Don´t stop, kterou jsem sice napsala v němčině, ale moje sestra, která umí několik jazyků, ho přeložila do angličtiny. Jsem ráda, že ji přijal a těším se na zpívání s ním," líčí Julia.

Pohybovat se v českém showbyznysu jí pomůže exvyvolená Věra Patt, která žila ve Švýcarsku a živila se tam jako dýdžejka. "Mamka mě jednou pustila na Halloween, kde Věrka hrála a od té doby se známe. O české soutěži mi řekla ona s tím, že musím jet, protože mám talent. Tak jsem se přihlásila. Jsem ráda, že jsem došla až do semifinále, i když mě samozřejmě mrzí, že už pro mě soutěž končí. Doufám, že mě alespoň slyšel táta, pro kterého jsem zpívala a na kterého vždycky při zpívání myslím," říká nadějná zpěvačka.

Julia zpívá už odmala, na pískovišti si uvazovala šátky a napodobovala Edith Piaf. Podle své maminky má absolutní sluch a cokoli slyší, to zazpívá. Při zpívání myslí na otce, kterého už si nepamatuje a do dnešního dne ho neviděla, matku totiž záhy po jejím narození opustil a nehlásí se k ní. Za sebou má již účast v německém Supertalentu nebo vystoupení před koncertem Shakiry. Přestože nevyrůstala v Česku, má naši zemi moc ráda, možná i proto, že oba rodiče jsou Češi. "Miluju všechno, co je český, Češi jsou nejlepší lidi," uzavírá Julia.

V talentové soutěži Česko Slovensko má talent naopak postupují skupiny Mako!Mako a Chebejet, kteří se líbily nejvíc.

Mako!Mako zaujali hudebním vystoupením a dostali nejvíce hlasů od diváků, Chebejet zase úžasným akrobatickým číslem, které ocenila porota ve složení Jan Kraus, Lucie Bílá a Jaro Slávik.

Ti vybírali právě mezi skupinou Chebejet a recesistickou dvojicí Brejk Denz Bradrz, kteří se v počtu diváckých hlasů umístili na druhém a třetím místě.