Sámer zpívá ve třídě i o půlnoci

VŠECHNY ČLÁNKY O SOUTĚŽI

ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR

Sámer Issa je průměrný student, ale ve třídě mezi svými spolužáky i ve škole je velmi oblíbený. Když se naskytla příležitost, zazpíval i svým přátelům ze školy. O novém finalistovi soutěže Česko hledá superstar to tvrdí jeho třídní učitelka a spolužáci z oboru hotelnictví a turismus.

Třídní: Bude ho škoda

"V pátek máme maturitní ples a věříme, že na něj Sámer přijede. Chtěli bychom, aby tam zazpíval, ale možná to nepůjde. Je vázaný smlouvou a jinde možná veřejně vystupovat nesmí," přemýšlí o nejbližších dnech Sámerovi spolužáci. Všichni doufají, že se objeví, i přesto. že tento týden ještě ve škole nebyl a kvůli nemoci chyběl i několik týdnů předtím.

Právě na maturitním plesu chtějí Sámerovo drtivé vítězství v soutěži Česko hledá Superstar oslavit. V neděli večer přitom seděli nalepení u televize a spolužákovi posílali spoustu hlasů.

"Určitě vyhrál zaslouženě. Nevím, jestli se ještě po takovém úspěchu bude hotelnictví věnovat, ale každopádně ho bude škoda. Třeba na praxi si ho nemohli vynachválit," říká o Sámerovi jeho třídní učitelka Hana Christová.

Třídní superstar

Se Sámerem se spolužáci evidentně nikdy moc nenudili. Když jela třída na turistický kurz do jižní Francie, byl Sámer hvězdou večerních dýchanků. "O půlnoci třeba zničehonic začal zpívat a po celém ztichlém kempu se to pěkně rozléhalo. Báli jsme se, aby na nás někdo nepřišel," vypráví o zážitku se svým spolužákovi Lenka Škarvadová. "A často nám zpívá i ve třídě."



Asi rok před tím než v Zahrádkách na Českolipsku vyhořel historicky cenný barokní zámek, Sámerovi se málem podařilo to samé. "Asistovali jsme na zámku u jednoho rautu a Sámer odhodil nedopalek do koše a ten začal celý hořet. Dneska se už tomu smějeme," vzpomíná Hana Christová.

Řada lidí ze Sámerovy třídy už má doma jeho první písničkové album, které si nechal sám před časem natočit. "Už brzy to bude mít obrovskou cenu," říká pyšně třídní profesorka.

Porota se spletla

Na českolipské Euroškole přitom hudební výchovu nikdy neměli, Sámer tady ale vynikal v jiných předmětech "Porota v Superstar o něm sice říkala, že by měl zlepšit angličtinu, ale právě v ní patří u nás k nejlepším. A také mu jde dobře matematika," řekl spolužák Miroslav Dvořák.

Euroškola v České Lípě pěvecké talenty pravděpodobně přitahuje. Do soutěže se ze školy přihlásila také dívka z nižšího ročníku a dostala se až mezi nejlepších čtyřicet jako Sámer. "Jenže oni ji diskvalifikovali, protože v době, kdy podávala přihlášku, jí ještě nebylo šestnáct. Takže o druhé želízko v ohni jsme přišli," dodávají na Euroškole.