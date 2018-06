Sámer volá o pomoc, jeho synovec byl unesen!

"Vyzvedla si ho jeho biologická matka Marie Zavoralová a od té doby jsou oba nezvěstní," vylíčil jednadvacetiletý Sámer Issa vyděšeně. "Už jsme byli na kriminálním oddělení děčínské policie a teď po nich kriminálka pátrá," dodal s tím, že matce za únos hrozí až dva roky vězení.

Vztahy mezi matkou dítěte a malým Marečkem jsou totiž atypické. "Marie se dítěte ihned po narození vzdala, byla tehdy velice mladá. Soud proto Marka svěřil do péče mého bráchy a zároveň mých rodičů," vysvětlil zpěvák s tím, že situace se o to víc zkomplikovala, když po porodu Marie natrvalo odcestovala do ciziny.

"Tento týden se vrátila do Čech a chtěla Marka vidět. My jsme neměli důvod jí v setkání bránit. Zeptala se, jestli si ho může na chvíli půjčit, a od té doby jsou ona i Mareček pryč," řekl Sámer zlomeně.

Jediné, co v těchto dnech Sámerovi zbývá, je informovat o spáchání trestného činu co nejdříve média a poprosit je o spolupráci. "Byl bych moc rád, aby nám lidé pomohli hledat. Dřív, než ho jeho matka odvleče do ciziny," zdůraznil.

I tato verze je ve hře. Podle Sámera má Marie Zavoralová svého syna napsaného v pase, takže by to pro ni prý neměl být problém.