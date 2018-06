Sámer se těší na společenskou sezonu

"Chodím opravdu hrozně rád na různé charitativní akce, protože chci pomoci, a to je pro mě důvod, proč do takových projektů jít, i když tam na mě asi nebudou čekat davy fanoušků. Jednoduše věřím a vím, že to někomu pomůže, což je super," řekl Sámer Issa, který razí pravidlo, že raději než pro politiky bude zpívat třeba pro tučňáky.

"Zatím jsem byl v jednom dětském domově a z té spontánnosti dětí jsem byl nadšen. Teď ještě pojedu do jednoho zařízení pro hodně nemocné děti, což je smutné samo o sobě. Jsem proto moc rád, že mohu pomoct lidem a udělat je šťastnými, alespoň na malý okamžik," míní Sámer.

Devatenáctiletý zpěvák se momentálně pečlivě připravuje na turné společně s dalšími finalisty ze SuperStar, Martinou Balogovou, Standou Dolinkem, Veronikou Zaňkovou či Petrem Poláčkem, neboť první ze šňůry koncertů se koná už 5. listopadu v Ústí nad Labem. Blíží se i vydání jeho první sólové desky, na které pracuje s Ondřejem Brzobohatým. Album, které se nyní dokončuje ve studiích v Los Angeles, by mělo vyjít 15. listopadu.