Sámer nakupuje sexy oblečení a těší se na mladé Rusky

Ve studiu Harrytón v Praze Sámer nahrával ruskou verzi své písně Až zastavíme čas. Ze stávajícího klipu v češtině se vyrobí klip ještě v ruském jazyce, aby mohl bojovat o čelní umístění v ruských hitparádách.



Ačkoliv Issa ruštinu neovládá, zpěv prý zvládl bez problémů. "Zpívalo se mi v pohodě, nemám s ní žádné problémy, připadá mi to podobné jako čeština," řekl Sámer ve studiu Harrytón. "V Rusku jsem ještě nikdy nebyl, tak to bude pro mě nová zkušenost. Rusky umím jen "zdrastvujtě", ale snad se tam něco naučím, když tam budu mít to turné," dodal.

Česká produkce, která Issu zastupuje, bude v Rusku spolupracovat během Sámerova turné s manažerem dívčí skupiny Tatu - Jurijem Nikitinem.

V Rusku jsou sexy kočky

Sámer také vyrazil na nákupy, aby si vybral nové oblečení na své turné. Patrně chce okouzlit ruské slečny. "Jo Rusky jsou prej pěkný holky, tak uvidím," nechal se slyšet mladý zpěvák.

"Já se nejlépe cítím v džínách, tričku nebo košili," sdělil Sámer. "Musím si koupit i něco teplého, vždyť v Rusku je přeci dost velká zima," dodal a k vybranému zboží přibalil ještě vlněnou kostkovanou čepici.