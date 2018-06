Sámer má zlatou, popřát mu přišla i těhotná Balogová

"V květnu se to má narodit," pochlubila se pyšná nastávající maminka. "Bude to kluk a bude se jmenovat po tátovi Pepa. Už se na roli maminky moc těším a hned jak to bude možné se vrhnu zase naplno do práce. Čeká mě totiž natáčení nového cédéčka," prozradila Balogová.



Sámer Issa Martině poděkoval, že ve svém stavu přijela na předání jeho zlaté desky a prozradil, že ji považuje za nejlepší zpěvačku.



Ke konci března odjíždí Issa na své turné po Rusku, a tak si na večírku střihl píseň v ruštině, aby dokázal, že mu tento jazyk problémy nečinní.

Sámera také čeká účinkování v národním kole hudební soutěže Eurosong. O vítězi se rozhodne v sobotu v přímém přenosu na ČT1. Issa na večírku představil novou píseň od DJ Nea, se kterou bude bojovat o vítězství. "Ještě že se Martina Eurosongu nezúčastní, protože vedle ní bych neměl šanci uspět," poznamenal s úsměvem Sámer.

Opět s houslistkou

Na předání zlaté desky doprovázela Sámera jeho přítelkyně Pavla Dubná z dívčí houslové skupiny Inflagranti, která se při čekání na svého milého zapovídala s partnerem Martiny Balogové Pepou.

Zastupitel Prahy 2 Alex Stepanovič přišel na večírek s módní návrhářkou Valentinou Armandi. Herečka Eva Čížkovská s sebou na party vzala dceru Adélu a syna Davida. Prý chtěly populárního Sámera vidět na vlastní oči.