Sámer Issa: Zpíval jsem pro tučňáky

Kouzelně opravdu působí. Pořád se usmívá a na otázky odpovídá rychleji, než je stačíte doříct.

* Za pár dní vám bude devatenáct. Od jakého věku vám lidé připadají staří?



* Co kdyby vám zatelefonovala čtyřicetiletá dáma, že pořádá narozeninový mejdan a chce přítelkyně překvapit tím, že jim zazpívá nějaká populární hvězda? A vybrala si právě vás.



To se dá těžko říct. Jakmile člověk přesáhne takovou devětadvacítku, období, kdy dělá jenom blboviny, začne přemýšlet, jak si dál zařídí život. Ale nedávno jsem třeba potkal ženskou, bylo jí třicet tři a připadala mi krásná a mladá. Takže nevím. Že by tak nad padesát?Jaká já jsem hvězda? Jasně, lidi mě znají z televize, ale vždyť ještě nemám ani cédéčko

* A jak byste reagoval?

Není to absurdní představa. Prostě se domluvím s manažerem Honzou, a pokud se to nekryje s nějakou důležitou akcí, není to vyloučené. Nedávno se mi to stalo. Kamarád chtěl, jestli bych na takové akci pro několik jeho přátel zpíval. Ale teď je pro mě důležitější připravit vlastní písničky, abych se mohl prezentovat sám za sebe. Jako Sámer Issa a ne "ten ze SuperStar".

* Cena v takovém případě bude?

Takovou představu zatím nemám. Asi bude vždycky záležet, o jakou akci půjde.

* Řekněte mi, Sámere, co vás napadá ve chvílích, jako byla třeba ta při koncertu v Sazka Areně, kdy jste si šel do bufetu pro pití, což u davu fanynek vyvolalo hysterický jekot? Co si říkáte, když vidíte stovky děvčat, které křičí vaše jméno?

Cítím fakt radost. Strašně moc jim za to děkuju. Lidi z vás udělají to, co jste.

* Aneta Langerová po vítězství v soutěži přiznala, že má právě z těchto jevů showbyznysu obavy. Nemáte trochu strach, když si uvědomíte, jak jste najednou významný pro úplně cizí lidi?

Beru to jako součást té práce. Rozhodně mi to nevadí, to ne... Strach? Možná jsem ho měl jen z pocitu, že nevím, do čeho jdu. Tak to cítila většina z nás, co jsme šli do SuperStar. Po téhle stránce by se to tak dalo brát.

* A existuje něco, z čeho máte strach?

Ze samoty. Neumím být sám. Potřebuju kolem sebe lidi, které mám rád a kteří mají rádi mě. Když mám chvíli volna, hned volám kamarádům, ať přijdou nebo že přijdu já.

Nebudu zneužívat popularitu

* Jeden časopis vyzval čtenářky, ať se hlásí, pokud chtějí být vaší přítelkyní. Stálo tam, že si zatím, cituji, "užíváte plnými doušky lásky na jednu noc".

No jo, to psali. Nevím, kde to vzali, protože to není pravda. Úplně smyšlená věc. Když jsme zkoušeli na Brumlovce, byli jsme vždycky tak unavení, že jsem sotva padl do postele. Pochybuju, že by někdo z nás měl náladu na tyhle věci. Myslím, že jsem schopen najít si přítelkyni sám. A hlavně, fanynky, to je přece něco úplně jiného než přítelkyně. To jsou dva odlišné světy, které se nedají propojovat.

* Jak to myslíte? Nejedna rocková nebo popová hvězda ukáže z pódia prstem na fanynku a ta už za chvíli čeká u šatny.

Myslíte, že bych si měl mezi diváky vyhlídnout nějakou krásnou dívku? Ne! Podle mě to je neprofesionální. Tím, že jsem byl v televizi, jsem známý. Takže by mi připadalo, že toho zneužívám. Že si myslím, že když jsem známý, tak všechno můžu. To je špatný a mohlo by se to obrátit proti mně.

* Nevede to k pochybnostem, jestli o vás každá dívka má zájem hlavně proto, že jste populární?

Nad tím jsem už přemýšlel. Jenže na první pohled stejně nepoznáte, jaké má ten druhý úmysly do budoucna. To se pozná časem. Určitě bych žádné nic nesliboval po jednom večírku ani bych si od toho nic nesliboval já sám.

* Pořád vám děvčata píší dopisy, nebo jich ubylo, když už nejste každý týden na obrazovce?

Pořád, jo jo... Mám doma čtyři tisíce dopisů, teď už možná víc. Takovouhle velikánskou krabici a další dvě poloviční krabice, které jsem už přečetl. Píšou jenom: Sámer Issa, Děčín, protože přesně nevědí adresu. Na poště si už zvykli, takže mi to dojde. Udělali pro mě takovou velikánskou schránku.

* A jezdí fanynky do Děčína?

Jezdí, až z Moravy se byly podívat.

* Jak to probíhá? To stojí u vašeho domu?

Ale tak to si zase nemyslete, že nám leží před barákem ve spacáku. Občas tam někdo sedí, to jo. No, potěší to. Připadá mi neuvěřitelné, že někdo kvůli mně přijede do Děčína.

* Je podle vás nevěra jednoho z partnerů důvodem k rozchodu?

Záleží na tom, z čeho by vznikla. Když třeba muž nemá na svou partnerku vůbec čas, zanedbává ji a ona si najde někoho na jednu noc, mají na tom svým způsobem vinu oba. Horší je, když je všechno v pohodě a pak najednou zjistí, že je mu nevěrná. To už je problém, asi i důvod k rozchodu. No takhle, já jsem slyšel, že když holka podvede kluka, obvykle k tomu má důvod. Prostě že to už něco fakt znamená. U chlapa je to jiné. Teď to zní divně, že? To jsem se zamotal. Máte záludné otázky...

* Ne, ne, jste upřímný a toho si cením.

Tak se z toho zkusím vymotat. Prostě myslím, že mužský pohled je trochu jiný než ženský. Když někde chlap vidí krásnou holku, tak si říká: Tu svoji sice miluju, ale tahle je krásná, jsem na dovolené, je na mě milá, už ji nikdy neuvidím...

* Jaká jsou děvčata v Sýrii? Mohou také v patnácti jezdit na koncerty a za svými idoly?

Ano, normálně jezdí na koncerty. Generace mladých lidí je tam úplně stejná jako tady. Když řeknu, že děda je Syřan, každý si myslí, že má palác obehnaný zdí a v něm pět zahalených ženských, které ho poslouchají na slovo. Není to pravda. Moje babička je rázná žena, jejich vztah je naprosto vyvážený, možná víc než některé vztahy tady v Evropě. Samozřejmě, že některé rodiny víc dodržují zvyky, které tvoří základ arabského světa. Například, když se holka vdá, chodí pak už zahalená a může ji vidět jen její manžel. Ale v jiné rodině třeba ženy chodí oblečené stejně jako Evropanky. Záleží na každém, co mu vyhovuje, co mu připadá normální.

Mám hlavní slovo. Já jsem pod tím podepsaný

* Počítal jste s tím, že vám BMG vydá také cédéčko, i když jisté ho měla pouze první finalistka a vy jste skončil třetí?

Říkal jsem si, že když to nebude BMG, vydám ho u jiné společnosti. Když to vyšlo, jsem rád. Mám tak stejné možnosti jako Aneta a Šárka.

* V jaké fázi je jeho příprava?

Fáze je taková diskusní. Pracuji na něm s Ondřejem Brzobohatým. Mělo by se skládat ze soulu a árembíčka - stylu, který poslouchají lidi v mém věku. Chtěl bych, aby hudba říkala, že je opravdu ze mě. Skoro každý může uzpívat písničku, když má hudbu a text, ale já chci, aby z cédéčka bylo jasné, že já opravdu cítím, co zpívám. Že ta hudba jsem já.

* Kdo má hlavní slovo, Ondřej, nebo vy?

No já přece! Vždyť to bude moje cédéčko, s mým jménem. Já s ním půjdu na trh.

* Jak takové hledání správné muziky probíhá?

Tak já to zkusím popsat. Ondřej zkouší, pak zavolá: Něco mám, pojď si to poslechnout. A já třeba řeknu, tady bych chtěl vejšku, aby to mělo nějaký nájezd. Zkoušíme to. Pak hledáme text. Můžu ho dělat třeba já sám nebo si sedneme s textaři. Vím, o čem chci zpívat, náměty mám, ale textaři zase lépe vědí, jaké slovo se kam hodí, kde je lepší krátké, kde dlouhé. V srpnu bychom už měli být zavření ve studiu.

* Čtete někdy poezii?

Ne, na to vůbec nejsem. Místo toho, abych si něco přečetl, tak si radši půjčím DVD a podívám se na film.

* Ptám se proto, že vytváření textů k hudbě nemá k básničkám daleko. Vás napadá, o čem byste chtěl zpívat?

Napadá, opravdu. Jednou jsem byl strašně naštvaný, zavřel se do pokojíčku a psal... Docela to šlo, vznikl text, který se myslím dá použít. A mám jich víc.

Zpívat politikům? Ne, to raději tučňákům

* Politické strany často zvou populární zpěváky na své akce, aby přitáhly pozornost voličů. Co kdyby nějaká strana chtěla, ať zpíváte na jejím předvolebním mítinku?

Nééé, já chci zpívat mladým lidem! Myslím, že politiky nějaký Sámer Issa absolutně nezajímá. Oni mají svoji práci a já svoji.

* A co třeba nabídky na charitativní akce? Takové máte?

To ano. Nedávno mě požádali, abych zpíval pro zoologickou zahradu, že by jim peníze za vystoupení pomohly na vybavení nějakého pavilonu. Myslím, že pro tučňáky. To mi připadá skvělé, že můžu zpěvem pomoct tučňákům. Fakt výborné. Stejnou radost bych měl třeba z vystoupení v dětském domově. Jestli děcka potěší, že jim zpívám, tak to je výborné. Vždyť chci zpívat pro lidi, tak přece nemůžu zpívat jen těm, kteří mi za to zaplatí.

* Neoslovil vás už někdo ze zpěváků, abyste s ním spolupracoval, jako Karel Gott Martinu Balogovou?

Martina Balogová má úžasný hlas, který umí zazpívat cokoliv. Můj hlas je specifický a nemyslím, že by se hodil ke stylu hudby, kterou tady zpěváci dělají. Opravdu bych se chtěl vydat jinou cestou. Těším se, až budu mít aspoň jednu dvě písničky, se kterými začnu vystupovat, aby si mě už lidé mohli někam zařadit.

Sámer Issa

Od začátku soutěže Česko hledá SuperStar patřil k největším favoritům, nakonec skončil třetí. Narodil se 7. srpna 1985 v Děčíně, maminka je Češka, tatínek Syřan. V syrském Damašku žili do doby, než začal chodit na základní školu. Od šesti let zpívá, hraje na flétnu a na kytaru. S rodiči a bratrem Marwanem žije v Děčíně, v České Lípě studuje cestovní ruch. Po úspěchu v soutěži jezdí častěji pracovně do Prahy, takže plánuje, že si v ní brzy pronajme byt. V září mu má vyjít první cédéčko.