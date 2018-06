Sámer Issa si pořídil dvě hospodyně

Přál si vzdušný byt nedaleko centra Prahy. Prošel jich asi šest, než se rozhodl. Domluvil se na pronájmu bytu 1+1 v domě, kterému říká s nadsázkou hudební.

Naproti bydlí Rusové, kteří si pouštějí jazz, pode mnou Arabové, od kterých jsou zase slyšet arabské rytmy. Mám super domovní, navíc je to bývalá členka skupiny Bezinky. Vedle mne bydlí jeden starší režisér. Jednou mi říkal, že je slyšet, jak si doma zpívám, ale že mu to vůbec nevadí. Je to ideální byt. Daleko nemám ani do kina, do kterého moc rád chodím," libuje si Sámer Issa.

Sámera však trochu mrzí, že jeho novou adresu rychle objevily fanynky. "Asi mě sledují, je to šílený. Jednou zkoušely zvonit na všechny zvonky, protože svůj nemám záměrně označený. Já se bohužel ozval a teď na mě zvoní pořád."

Pořídil si hospodyně

S úklidem pomáhají Sámerovi hned dvě hospodyně. Jsou to jeho kamarádky, dvacetileté studentky Literární akademie Josefa Škvoreckého Martina a Petra. "Holky se samy nabídly, že mi to tady pomůžou vyklidit a zařídit a budou se mi starat o pořádek. No a já jim za to budu platit. Jak? To je na dohodě. Jednou mi tady třeba tři hodiny vyklízely všechny skříně a staré věci a dostaly za to tisícovku. Hlavně se nemusím bát, že svěřuju klíče od bytu někomu cizímu, známe se totiž hrozně dlouho, dávno před konkurzem na SuperStar. Pracovali jsme spolu na školní ročníkové práci Iluze versus realita," vysvětluje Sámer.

Byt, za který platí Sámer Issa měsíčně třináct tisíc korun, ještě není zařízený podle jeho představ. "Nemám tady skoro nic svého, ani postel. Dokoupím si všechno později, až tady budu trochu zabydlený. Musím doplnit i šatník," plánuje Sámer, který s financemi momentálně nemá problém. "Vydělávám si," říká hrdě. "A jsem rád, že můžu finančně pomáhat i rodičům."

Velkoměsto ho kazí

První velké peníze získal Sámer za reklamu na mobilní telefon, honoráře dostává i za vystoupení na různých akcích. Blíží se vydání jeho první sólové desky, na které pracuje s Ondřejem Brzobohatým, a turné. Do kasičky tak brzy přibude další obnos. Bezstarostnost dává Sámer najevo i na večírcích, kterých se rád účastní. S omluvným úsměvem však přiznává, že ho velkoměsto kazí.

"Nikdy jsem nepil, jenom kolu, teď piju poměrně hodně. Pak se o tom dočtu v bulváru, kde to samozřejmě přeženou. V takových chvílích potřebuju utéct k mámě. Chci utěšit, obejmout, uvařit něco dobrého k jídlu. Stačí mi třeba dvě hodiny, víc času na návštěvu stejně většinou nemám. Jinak si s mamkou denně voláme," říká Sámer Issa.