Sámer Issa: S Agátou jsem definitivně skončil

"O mně se píší hrozné věci. Tu že jsem nevěrný, tu zase že chlastám, pak se zase píše, že jsem někde sexuálně vyváděl. A přitom jsem jenom prudce tancoval. Asi není o čem psát...," říká dvacetiletý finalista první řady SuperStar.

"Pravdou je jen to, že jsem se rozešel s Agátou Hanychovou. Máme mezi sebou mír. Zůstali jsme kamarádi, ale už nic jiného než to kamarádství mezi námi nezůstalo, vůbec nic," dodává.

"Teď se sice občas s nějakou dívkou někde objevím, ale nic vážnějšího to nikdy není. Já mám totiž strašně moc práce. Vždyť vystupuji na pódiích dvacetkrát až třicetkrát za měsíc. Také chystám cédéčko a na podzim chci vytvořit velkou show. To vše chce přípravu. Mám sice hodně práce, ale na to si nestěžuji, živí mě a baví mě," uzavírá Sámer