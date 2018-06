Sámer Issa obíhá sexshopy

"Minulý rok, když jsem před Vánoci už naprosto nevěděl, co mám koupit, zašel jsem právě tam a velice jsem tím potěšil svého manažera. Je totiž těžké vybírat dárky pro lidi, kteří všechno mají, chce to něco originálního a sexshop jich má dost," libuje si Sámer.Se smíchem pak prozradil, že svému manažerovi tehdy koupil nafukovací pannu aby měl v zásobě rezervu na doby, až pro něj nastanou horší časy.K tomu navíc magické lahvičky s látkami, které dopomáhají tomu, aby sex byl ještě lepší. Dárek měl údajně mimořádný úspěch a vzhledem k tomu se Sámer Issa nyní objevuje v sexshopech daleko častěji."Mám rád sex a v sexshopech nacházím kromě možnosti potěšit přátele navíc i poučení," řekl.Dárky Sámer ale nakupuje především pro své slečny. Dává prý ale vždycky pozor, aby dívku špatně voleným předmětem neurazil."Musí to být v normě, žádná vulgarita. Takový dárek se nikdy nesmí mé přítelkyně nijak nepříjemně dotknout. A tak preferuju třeba krásné erotické prádlo a k tomu nějakou příjemnou pomůcku. Také záleží na způsobu předání toho dárku, nesmí to v žádném případě vyznít urážlivě. Naopak, takový dárek má říci: Dnes chci s tebou strávit kouzelný a velmi pestrý večer," zdůraznil Sámer Issa a přiznal, že při sexu rád experimentuje.