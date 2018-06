Písničky se mi dobře píšou, když jsem zhulený, přiznal Sámer Issa

"V lékařství je prokázáno, že tato měkká přírodní droga v určitém množství nemůže uškodit. Myslím si, že člověk, který to má v hlavě srovnaný, tak určitě to nebude kouřit každý den," řekl iDNES.cz Sámer Issa. "Dá se říct, že se nestydím za to, že si jednou za čas to brko dám."

Marihuana mu prý pomáhá i při práci, třeba při skládání písniček.

"Úplně nejvíc. Jaký texty dokážeš skvělý napsat potom, to ani nevíš. Já jsem napsal třeba sedm, osm textů. Je to o tom, že to člověka inspiruje, má najednou takovou relaxaci, může přemýšlet nad svými věcmi," prohlásil zpěvák.

Issa si nechtěně vyzkoušel i tvrdé drogy, když mu na děčínské diskotéce někdo hodil něco do pití.

"Ten pocit, když jsem se ráno probudil a měl jsem svázaný ruce i nohy, tak to bylo fakt hrozný. Už nikdy bych to v životě nechtěl zažít," přiznal a varoval mladé lidi před drogami.

"Já bych si přál, aby drogy vůbec nebyly v našem světě, ale to není reálné. Pokud se s tím mladí lidi setkají, tak je hrozně důležitý, aby zůstali nějakým způsobem silní a aby takovýto věci vůbec nepotřebovali. Protože jsou daleko hezčí věci na světě než drogy," dodal Issa, který nedávno s fotografem Robertem Vanem nafotil nové lechtivé snímky.