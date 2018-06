Sámer Issa: Myslím na Eurosong, ne na lásku

"Do showbyznysu jsem vstoupil v osmnácti a teď je mi dvaadvacet, začínám být víc dospěláckej," vysvětluje. "Chci, aby mě lidé brali už jako dospělého člověka a ne jako bláznivého kluka."

"Mám teď vlasy na krátko a na tmavo, chodím přirozeněji postrojený, malinko jsem zhubl, ale to jsem ani neplánoval. Nejspíš to bylo pracovním stresem. A už vůbec nemám čas na vážné vztahy. Motají se kolem mne jen nějaké ctitelky, ale tomu nepřikládám žádný význam. Chci se prosadit v práci. A vlastní miminko? To vůbec nepřichází v úvahu," směje se.

V Rusku má fanklub

Když se chystal na velké turné do Ruska, tak obdivoval Karla Gotta, že tam má obrovský fanklub. Teď už ho má i on. "I když asi není tak veliký jako božského Káji," připouští. "Ale mám tam mnoho příznivců. Mimo jiné mají svou zásluhu i na tom, že jsem se probojoval do finále celosvětové soutěže zpěváků, kam bylo celkem přihlášeno osm tisíc lidí. A skončil jsem mezi osmnáctkou nejlepších z celého světa. Zazpíval jsem spolu se soutěžícími vedle takové hvězdy jako je Stevie Wonder a na televizních obrazovkách mě vidělo během čtyř dnů přes čtyři sta milionů diváků. tak mám pocit, že už jsem tam něco dokázal a vždycky se do Ruska budu rád vracet."

Chce se prosadit v Eurosongu

V sobotu 26. ledna bude Česká televize vysílat přímý přenos národního finále o postup do Eurovision Song Contest 2008. V něm bude vystupovat i Sámer.

"Miluju atmosféru soutěží a vždycky jsem v nich optimistou. Těším se na to velké napětí a říkám si, že mi lidé třeba dají hlasy, abych postoupil jako reprezentant České republiky do finále v Bělehradě právě já. Ale konkurence tu samozřejmě je," říká.

Favoritem je z Čechů především Daniel Nekonečný s jeho ohnivou show a houfem tanečnic. Podle některých hlasů má ale možnost uspět také Gipsy.cz, Iva Frühlingová, Tereza Kerndlová nebo dokonce Čechomor, který jako jediný nehodlá zpívat anglicky, ale vytasí se s moravskou lidovkou. Galashow budou moderovat Aleš Háma a Kateřina Kristelová, která bude v Bělehradu konferovat i celosvětové finále 24. května 2008.