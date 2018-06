Sámer Issa: Mám rád svůj klid

Už prý kvůli tomu výhledu na Prahu... Jak vypadá jeho nejoblíbenější místo?

„Mám tu všechno, po čem jsem toužil. Klid, zahradu a svoje zvířata. Bez nich bych se neobešel. V tomhle akváriu mám gekony, to jsou takové malé ještěrky, tady kudlanku nábožnou a vodní želvy. A tuhle křepelku jsem našel v jednom zapadlém zverimexu. Ale můj největší kámoš je tady Issina. Mopse jsem si přál už jako malý kluk, tak jsem si konečně udělal radost.



Chystám ještě pár změn, třeba vymalovat nebo koupit konečně botník, ale to chce pevné nervy. Ubíjí mě trávit celý den v nákupních centrech. Vždycky se na to musím psychicky připravit a hlavně počkat, až bude mít čas máma s tátou. Sám totiž zásadně nenakupuju. Ještě pořád jsem radši, když naši přijedou z Děčína a tyhle věci vyřídí se mnou.



Moc si vážím toho, že má se mnou máma tu trpělivost, a jsem upřímně rád, když řekne: Jsi to pořád ty, nezměnil ses. Snad až na to, že jsem shodil pár kilo. Vždyť se taky snažím, hlavně při trénincích. Týden před vystoupením chodím na tanec třeba i každý den, ale před koncertem si naordinuju hlasový klid.

Zavřu se doma, půjčím si pár filmů, ležím u nich a odpočívám. Už nechci přijít o hlas jako tenkrát při SuperStar. To jsem pak chodil k foniatričce každý den a ujišťoval se, že hlasivky přežily a že to bude zase dobré. Dneska cvičím doma každý den a třeba i třikrát v týdnu beru hodinu u profesora Klezly. Hlas už neztrácím – i proto, že s ním umím líp pracovat.

Vlastně nic z toho, co teď dělám, už nechci nechat náhodě. Člověk by se neměl vůbec zastavovat, natož si říct: Tak, teď jsem v pohodě. Fanoušci očekávají stále něco nového, zajímavého, nečekaného, a to pak musíte tvrdě makat, abyste těm lidem dokázali, že to myslíte vážně. Abyste nebyli jen mediální ikonou, ale především aby šlo o vaši muziku.

