Sámer Issa znovu opustil Pavlínu Dubnou a ukázal svůj nový objev

"Ano, je to pravda. S Pavlínou už nejsme spolu. O mojí nové přítelkyni se dá říct, že ji znám skoro tři měsíce. Jsme velcí kamarádi a je velmi krásná," řekl Issa.

A co je k sobě přitáhlo? "Možná jsme si v některých ohledech příliš podobní," prozradil Issa. Kdo je jeho tajemná kráska či kde se potkali, ale svěřit nechtěl.

Jitka Asterová

Jeho nový objev zarmoutil i herečku Jitku Asterovou, která na akci přišla s přesvědčením, že ji Sámer pozval jako svůj oficiální doprovod. "Já jsem myslela, že budeme tady na party spolu. Takhle mi to Sámer aspoň servíroval. Takže tady má někoho jinýho, jo?" divila se Issova obdivovatelka a fanynka Jitka Asterová.

Sámer Issa se nepřišel do klubu jen pobavit. Stal se i jeho tváří. Tato funkce ovšem nezahrnuje jen pózování s logem. Issa si vezme na starost i program. "Nemělo by to být jenom o tom, že budu tváří tohoto podniku, ale současně taky tichým společníkem, abych vytvářel různé akce a různé programy. Je to trošku seberealizace v jiné oblasti než zpěv, ale těším se," dodal Issa.

Sámer Issa se stal tváří klubu Sámer Issa a Dominika Mesarošová

Prvním počinem nového "party producenta" byl večer doplněný o módní přehlídku. Na akci nesměla chybět také modelka Dominika Mesarošová, která je nově zasnoubená se svým pětašedesátiletým přítelem, podnikatelem Petrem Ptáčkem.

Ten jí pořídil kromě luxusního vozu také prsten za půl milionu korun. Nejspíš ale nečekal, že jeho příjetím se Dominika nechce ničemu zavázat. "Zasnoubeni sice jsme, ale já si myslím, že mám na svatbu ještě času dost. Prstýnek sice už mám, ale já bych přeci jen ještě počkala," prohlásila Mesarošová.