Sámer Issa kouzlí i bez Harryho Pottera: co večírek, to jiná barva očí

"Je to všechno nápad mojí stylistky, naznačila mi, že by to chtělo malinko změnu. Teď mám fialovou, která mi ladí k modelu, který je sám o sobě takovou předzvěstí, kam se chci posunout a jaká bude nová deska," řekl iDNES.cz Sámer Issa, který co nevidět oslaví devět let v českém showbyznysu.

Sámer Issa ukazuje nové tetování

Za tu dobu si ostatně vyzkoušel mnoho poloh, nejen hudebních, ale i těch stylových. Kromě nejrůznějších účesů a oblečení si obzvlášť našel zalíbení v tetování. To nejnovější má momentálně na vyrýsovaném břiše, které ochotně vystavil před blesky fotoaparátů. Odvázal se zřejmě i proto, že se po několikatýdenní alkoholové abstinenci opět napil. "Přestal jsem kalit, tohle je první pařba po dvou měsících," dodal na afterparty po promítání poslední Potterovy bitvy.

V koho se převtělit?

Recenze Jak hodnotíme poslední díl o Harrym Potterovi

Jiné známé osobnosti se svou image už tolik neexperimentují. Kdyby ale měly možnost kouzlit, nebo se dokonce převtělit do některé z postav snímků o čarodějnickém učni, hned by měly jasno, jakou by si vybraly. "Já bych si vybrala Hagrida. Je to obr, ňunin úžasný, který chrání celou dobu všechny ty děti," rozplývala se herečka Jitka Schneiderová.

Jitka Schneiderová Leona Machálková se synem Arturem Gabriela Filipi

Její kolegyně Nela Boudová by se zase ráda alespoň na chvíli stala přísnou profesorkou McGonagallovou. "Využila bych její síly k tomu, aby lidi na celé planetě dostali rozum. To se mi ale asi nepovede," krčila smířeně rameny herečka.

Velkolepá Harry Potter party proběhla pod pražským Petřínem, jehož jedna ze dvou zastávek lanové dráhy se pro onen večer přejmenovala na Bradavice. Jednotlivé alkoholické nápoje se zase proměnily v elixíry, takže kdo si přihnul z červené zkumavky, požil nápoj lásky, kdo z modré, ten zase moudrosti.

Štáb iDNES.cz v akci

Návštěvníci předpremiéry měli navíc k dispozici i improvizovaný fotoateliér, kde se mohli nechat zvěčnit po boku filmových hrdinů. Harry a jeho přátelé tu stáli v životní velikosti, kopie jejich papírové podoby tak byla velmi věrohodná. Důkazem je fotografie štábu iDNES.cz.